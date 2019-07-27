Стала известна судьба туристов, таинственно пропавших во время перелета в Анталию

СЕГОДНЯ 22:23 2019-07-27T22:23:11+03:00

Оказалось, что их подвел Интернет, и они не могли связаться с родными

Изменить размер текста: A A

Почти сутки родные новосибирцев, пропавших во время перелета в Анталию, ничего не знали об их судьбе. Напомним, утром в пятницу, 26 июля, в 3.30 местного времени из аэропорта «Толмачево» вылетел рейс RL 8065. У с этого времени туристы не выходили на связь. Долгое время родные не знали, приземлился ли вообще самолет. Когда выяснилось, что борт сел, волнений меньше не стало: что тогда могло случиться в Турции?

К счастью, у этой истории счастливый финал: с четырьмя сибиряками, отправившимися на отдых, все в порядке.

- Сын заселился в отель, где нет Интернета, поэтому ни выйти в соцсети, ни как-то связаться со мной, не мог, - объяснила Татьяна Латынцева, мама одного из туристов.- И как только они оказались в баре, где есть бесплатный wi-fi, сын мне позвонил.

Сейчас туристы отдыхают на турецких пляжах и даже успели обгореть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сын сел в самолет и пропал»: новосибирцы таинственно исчезли во время полета в Анталию

— Мой сын с девушкой и друзьями вылетел этим рейсом. До сих пор он мне не написал и не позвонил. Последнее сообщение от него было в 2:50, что он прошел паспортный контроль. После этого тишина, — волновалась мама одного из туристов Татьяна Латынцева (подробности).

Стало известно, что случилось с самолетом, во время полета на котором исчезли новосибирцы

Корреспонденту КП-Новосибирск удалось дозвониться в авиакомпанию Royal Flight: именно ей принадлежит самолет. Выяснилось, что борт приземлился, правда, немного с опозданием (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU