В Третьяковке вновь появится картина школьника из Новосибирска

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-22T11:31:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания МТС обнародовала результаты пятого сезона творческо-благотворительного проекта «Поколение М».

Творческим заданием номинации «Третьяковская галерея - online» в этом году было создание работы в стиле Василия Поленова - мастера лирического пейзажа русской школы пейзажной живописи. Свои готовые работы участники загружали на сайт проекта. Ребята также могли поучаствовать в мастер-классах от наставников Третьяковской галереи по базовым навыкам живописи и прослушать лекции по истории искусства в режиме онлайн. На победу претендовали свыше 3 тысяч работ. Картина Леонида Пшенова из Новосибирска оказалась в двадцатке лучших.

Юный художник Леонид Пшенов.

- Благодаря неиссякаемому творческому потенциалу юных новосибирцев наша область остается лидером среди регионов России по числу победителей в конкурсах проекта «Поколение М», не скрывает гордости директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. И особенно важно, что с помощью интернета ребята из регионов могут не только участвовать в конкурсах таких партнеров, как Третьяковская галерея, но и обучаться онлайн у именитых мастеров и педагогов.

Подробнее здесь

ИСТОЧНИК KP.RU