Работа школьника из Новосибирска будет выставлена в Третьяковской галерее

Творческим заданием номинации «Третьяковская галерея - online» в этом году было создание работы в стиле Василия Поленова - мастера лирического пейзажа русской школы пейзажной живописи. Свои готовые работы участники загружали на сайт проекта. Ребята также могли поучаствовать в мастер-классах от наставников Третьяковской галереи по базовым навыкам живописи и прослушать лекции по истории искусства в режиме онлайн. На победу претендовали свыше 3 тысяч работ. Картина Леонида Пшенова из Новосибирска оказалась в двадцатке лучших.

Это не первая победа Леонида в проекте «Поколение М»: ранее члены жюри конкурса изобразительного мастерства «В ярких красках» высоко оценили его работу и назвали Леонида маленьким Ван Гогом - за необычайное сходство по стилю написания картин. Несмотря на юный возраст, на счету у Леонида победы в различных российских и международных конкурсах. Леонид учится в новосибирской Гимназии № 1, в этом году успешно окончил музыкальную школу. Помимо искусства юный Ван Гог отдает предпочтение активным видам спорта, например сноубордингу.

Работы победителей «Поколения М» будут выставлены в Третьяковской галерее одновременно с экспозицией самого Василия Поленова. Юные авторы поедут на открытие выставки в Москву, где собственными глазами смогут увидеть свои пейзажи рядом с шедеврами одного из величайших русских живописцев.

Юный художник Леонид Пшенов.

Это уже второй конкурс, который проводят МТС и Третьяковская галерея. В ноябре 2018 года одновременно с выставкой одного из основоположников русского авангарда Михаила Леонова была представлена экспозиция «Авангардист Поколения М», где за основу были взяты лучшие картины юных художников в направлении «авангард» из 16 регионов России. В двадцатке лучших тогда оказалась работа «Восход солнца» новосибирского школьника Даниила Габриеляна.

- Благодаря неиссякаемому творческому потенциалу юных новосибирцев наша область остается лидером среди регионов России по числу победителей в конкурсах проекта «Поколение М», не скрывает гордости директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. И особенно важно, что с помощью интернета ребята из регионов могут не только участвовать в конкурсах таких партнеров, как Третьяковская галерея, но и обучаться онлайн у именитых мастеров и педагогов.

- Я горжусь, что второй год подряд картины новосибирских ребят получают признание на таком уровне. Это доказывает, что Новосибирск не зря уделяет особое внимание развитию культуры и поддержке детского творчества в регионе, отметила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. Мы понимаем, что «Поколение М» дает юным талантам без преувеличения уникальный шанс - быть представленным в экспозиции легендарной Третьяковки. Это не просто признание и почетная награда - это отличная возможность для старта творческой карьеры».