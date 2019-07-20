Держали на голой жердочке: сычу, который плохо дышит, нужна помощь

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-20T13:40:46+03:00

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Воробьиного сыча нашли жители Томска: птицу они заметили возле своего автомобиля. Сибиряки решили оставить найденыша себе, но с его непростым содержанием не справились. В итоге сыч два года жил в неподобающих условиях и начал сильно болеть. Тогда его хозяева решили передать его в руки местным зоозащитникам, откуда он уже и попал в Новосибирск.

— Они держали его в клетке, на голой жердочке, — рассказала Алиса Богомолова пресс-секретарь ЦРХП НСО. — Его кормили мясом, хотя эта птица — орнитофаг и должна питаться другими мелкими птичками. А там сычик и мышей только по праздникам видел!

Воробьиный сыч попал в Центр реабилитации диких животных (ЦРХП НСО) 1 июня. На тот момент состояние птицы было очень плохим.

На лапках птицы были замечены коросты и переросшие когти. Фото:Алиса Богомолова

— Когда сычик к нам только поступил, он выглядел просто жутко, — вспоминает волонтер. — До сих пор помню эти жирные засаленные перья, коросты по всему телу, слоящийся клюв и переросшие когти.

У птицы был нарушен обмен веществ из-за неподходящего питания, а легкие поражены грибком. Новосибирские зоозащитники продолжают делать все возможное, чтобы спасти сычику жизнь. Но для этого ему придется пройти сложное многоступенчатое лечение.

— Сейчас наш подопечный чувствует себя гораздо лучше, — сообщила Алиса Богомолова. — Нам удалось привести в порядок его перья, лапки и клюв. Он начал с аппетитом есть и даже летать на достаточно большие для этой птицы расстояния.

Но у сычика все еще большие проблемы с дыханием. Противогрибковая терапия не смогла полностью вылечить легкие пернатого.

— Мы уже закупили все необходимые лекарства, но нам нужно найти небулайзер — специальное устройство, с помощью которого можно проводить ингаляции, — пояснила Алиса Богомолова. — Без него от этих медикаментов нет смысла.

Волонтеры утверждают, что если сыча удастся вылечить, и он сможет снова нормально дышать, то примерно через год его можно будет выпустить на волю.

— Дикие животные не должны жить в квартирах, — утверждает зоозащитница. — Даже в хороших условиях и у хороших людей им не будет там так комфортно, как может быть в естественной среде.

Большинство медикаментов и оборудования волонтеры приобретают за свой счет. Поэтому всегда с радостью принимают помощь от неравнодушных людей. Если вы хотите помочь сычику и всем другим птицам, которым может пригодиться лечение с помощью ингаляции, обратитесь в Центр реабилитации диких животных (ЦРХП НСО) по телефону 8-913-375-21-11.

Сейчас сычик идет на поправку, но ему все еще требуется серьезное лечение. Фото:Алиса Богомолова

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ИСТОЧНИК KP.RU