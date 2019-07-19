Маленький и милый: посмотрите, как бельчонок с аппетитом пьет молоко из бутылочки

СЕГОДНЯ 12:08 2019-07-19T12:08:36+03:00

Бельчонка нашли очень слабым, но благодаря неравнодушным людям он идет на поправку

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Волонтеры из Новосибирска выхаживают крошечного бельчонка, которого нашли жители Академгородка. Женщина гуляла вместе с сыном по Морскому проспекту, и заметила, как семейство белок «переезжает» вместе со своими бельчатами. Мама-белка выносила в зубах всех своих детенышей, но в один момент ее спугнула собака и она выронила одного из малышей. Увидев, что за брошенным бельчонком его родители так и не вернулись, люди решили передать его в руки волонтеров. Малыш попал в Центр реабилитации диких животных (ЦРХП НСО) в минувшее воскресение.

Маленького бельчонка нашли прохожие во время прогулки. Фото:Кадр из видео

— Его внешний вид сразу вызвал у нас подозрения, бельчонок был очень слабым и слишком маленьким, — рассказала Алиса Богомолова, пресс-секретарь ЦРХП НСО. — У него еще даже не прорезались верхние зубки, он очень мало кушал. Мы даже заподозрили у него частичную слепоту.

Волонтеры предполагают, что такое состояние бельчонка связано с тем, что он долго пробыл без матери.

— На вид ему где-то месяца полтора, но выглядит он намного младше, — пояснила девушка. — Может быть, он был просто самым слабым из всего своего помета.

Маленького бельчонка отвезут на прием к ветеринару в эту субботу, а пока выкармливанием малыша занимается Алиса.

Маленького бельчонка выкармливают волонтеры из Новосибирска.

— За эти несколько дней уже можно видеть хороший прогресс, — утверждает девушка. — Бельчонок начал с огромным аппетитом кушать молочную смесь из бутылочки и в целом вести себя немного увереннее.

Когда малыш оправится до конца, начнет уверенно стоять на лапках, прыгать и бегать, его выпустят на природу для дальнейшей самостоятельной жизни.

Маленький бельчонок идет на поправку благодаря волонтерам.

ИСТОЧНИК KP.RU