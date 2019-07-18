2019-07-18T05:30:02+03:00
Общество

Берегите кошельки: Новосибирск признали самым опасным городом в России

Аналитики составили рейтинг небезопасных городов мира, подсчитав их криминальный индекс
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирск занял 125-ую строчку рейтинга опасных городов.Новосибирск занял 125-ую строчку рейтинга опасных городов.Фото: "КП" Архив
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В рейтинг небезопасных городов мира попали пять российских города, в том числе и Новосибирск. Его опубликовал сервис, собирающий статистику о качестве жизни — Numbeo. Города сравнивались по соотношению индекса преступности и индекса безопасности, которые высчитываются на основе статистики по совершенным преступлениям.

— Индекс преступности — это оценка общего уровня преступности в данном городе или стране. Индекс безопасности, напротив, совершенно противоположный индексу преступности. Если город имеет высокий индекс безопасности, он считается очень безопасным, — уточнили составители рейтинга.

В список вошли 328 городов, из них пять российских: Новосибирск, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. При этом Новосибирск оказался более криминальным, заняв 125-ую строчку рейтинга. Индекс преступности у нас составил 47.64, а индекс безопасности — 52.36. Отметим, что по сравнению с прошлым годом столица Сибири опустилась в рейтинге, тогда она занимала 135-ую позицию.

Екатеринбург занял 130-ую строчку, его индекс преступности — 47.79, а безопасности — 53.21, Москва заняла в рейтинге 185-ю строчку, ее индекс преступности оказался равен 40.65, а безопасности — 59.35. Санкт-Петербург оказался еще ниже строчками в рейтинге, заняв 196-е место среди опасных городов. Там индекс преступности составил 39.43, а индекс безопасности — 60.57. Нижний Новгород оказался менее криминальным из российских городов, заняв 275-ую строчку, его индекс преступности — 27.03, а безопасности — 72.97.

ИСТОЧНИК KP.RU

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