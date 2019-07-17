2019-07-17T14:11:10+03:00
Общество

Московские трамваи стоили Новосибирску 7 миллионов рублей

Эти деньги заплатили за перевозку 20 трамвайных вагонов
Анастасия САМАРЦЕВА
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Только за перевозку трамваев заплатят 7,5 миллионов.Только за перевозку трамваев заплатят 7,5 миллионов.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Московские трамваи, которые столица выделила для НСО, обошлись Новосибирску в 7,5 миллионов рублей. По данным мэрии города, стоимость транспортировки одного вагона — 377 тысяч рублей. В эту сумму входят погрузка на автомобильный трал в Москве и доставка в Новосибирск.

Напомним, модель новых «старых» трамваев из Москвы — 71-619К, 2001-2005 годов выпуска. По характеристикам они не многим отличаются от тех, что ездят по Новосибирску: 71-605 (1969-1992 годов выпуска), 71-608КМ (2004-2007 годов выпуска) и 71-619КТ (2007 года выпуска).

До конца июля все двадцать вагонов приедут из столицы. Перед тем, как поставить трамваи на пути, их предстоит «подшлифовать»:

— На всех вагонах будут выполнен ремонт обшивки кузова, обшивки салона, напольного покрытия, покраска кузова, — сказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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