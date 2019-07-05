В Новосибирск приехали старые трамваи из Москвы

СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-05T15:03:20+03:00

Пока их только 4, до конца июля обещали прислать еще 16 вагонов

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В Новосибирск доставили московские трамваи. В мэрии города отмечает, что всего столица выписала для Новосибирской области 20 трамвайных вагонов. На данный момент в город «приехали» четыре, остальные прибудут в течение июля.

— МКП «Горэлектротранспорт» планирует поэтапный выпуск вагонов на линию, после выполнения технического обслуживания в углубленном объёме, — говорят в в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Москва поделилась трамваями на безвозмездной основе. Модель вагонов — 71-619К. Они были выпущены в 2001-2005 годах. С одной стороны, хорошо, что Новосибирску достался новый транспорт, с другой — горожане в соцсетях не понимают, почему городу отдают старые машины:

— Когда донашиваешь за старшим братом, — недовольны сибиряки.

— Да вы достали! У вас есть деньги на новые? Чего такой негатив? Вполне нормальная практика, и экономия средств бюджета не хилая. Новые они стоят, скорее всего, как вся доставка, — отвечают критикам другие.

— Что не так? Деньги у города на новые вагоны есть? Гордость жителей Новосибирска не позволит пользоваться? — удивляются некоторые шквалу негатива.

Это не первый случай, когда столичный «старший брат» передает транспорт НСО. Вот что об этом писала «КП» ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU