«Да оттуда все прыгают»: Новосибирец погиб, нырнув в воду с волнореза
Очередной новосибирец утонул, купаясь в водохранилище. Это случилось накануне вечером, на пляже в районе ОбьГЭС, вокруг было много людей, но помочь мужчине не смогли.
— Прыгал с волнореза (с которого прыгать запрещено). Искали минут 10, сначала откачивали знакомые, потом медик, — сообщают очевидцы в паблике «Инцидент. Новосибирск».
Откачать мужчину так и не смогли.
Между тем новосибирцы начали активно обсуждать насколько опасны подобные прыжки. Некоторые признались, что с бетонной конструкции — волнореза, прыгали множество раз и остались живы.
— Я все время прыгала с этих волнорезов. Единственная опасность — плита впереди. Если на нее прыгнуть, можно ноги сломать. Есть знакомый, который головой об нее ударился, теперь парализован. Но надо же разбираться, изучить обстановку сначала.
— Там много народа прыгало с волнореза, да и вообще постоянно прыгают, — сообщают сибиряки.
Табличка возле конструкции есть, ней написано, что нырять запрещено.
В субботу днем на пляже «Бумеранг» в Новосибирске утонул еще один мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU