2019-07-14T06:33:12+03:00
Общество

«Да оттуда все прыгают»: Новосибирец погиб, нырнув в воду с волнореза

Несчастный случай зафиксирован на пляже в районе ОбьГЭС
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирске утонул мужчина 35-40 лет, он прыгнул с волнореза. Фото: vk.com/incident_nskВ Новосибирске утонул мужчина 35-40 лет, он прыгнул с волнореза. Фото: vk.com/incident_nsk
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Очередной новосибирец утонул, купаясь в водохранилище. Это случилось накануне вечером, на пляже в районе ОбьГЭС, вокруг было много людей, но помочь мужчине не смогли.

— Прыгал с волнореза (с которого прыгать запрещено). Искали минут 10, сначала откачивали знакомые, потом медик, — сообщают очевидцы в паблике «Инцидент. Новосибирск».

Откачать мужчину так и не смогли.

Между тем новосибирцы начали активно обсуждать насколько опасны подобные прыжки. Некоторые признались, что с бетонной конструкции — волнореза, прыгали множество раз и остались живы.

— Я все время прыгала с этих волнорезов. Единственная опасность — плита впереди. Если на нее прыгнуть, можно ноги сломать. Есть знакомый, который головой об нее ударился, теперь парализован. Но надо же разбираться, изучить обстановку сначала.

— Там много народа прыгало с волнореза, да и вообще постоянно прыгают, — сообщают сибиряки.

Табличка возле конструкции есть, ней написано, что нырять запрещено.

В субботу днем на пляже «Бумеранг» в Новосибирске утонул еще один мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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