2019-07-13T14:05:01+03:00
Происшествия

Нырял вместе с внуком: на новосибирском пляже утонул пенсионер

По предварительной информации, у пожилого мужчины не выдержало сердце
Татьяна СОЛОВОВА
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Мужчина погиб на новосибирском пляже. Фото: «Родные берега».Мужчина погиб на новосибирском пляже. Фото: «Родные берега».
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В субботу, 13 июля, на пляже «Бумеранг» произошло ЧП: там утонул 63-летний новосибирец. Как рассказывают очевидцы, пожилой мужчина в жаркий день пришел покупаться вместе со своим внуком. Но случилась беда:

- Примерно в 14.30 они решили нырнуть в воду, но выплыл только внук. По предварительной версии, у сибиряка были проблемы с сердцем, - рассказал изданию «Родные берега» Юрий Перязев, начальник отдела ГО и ЧС Советского района.

К сожалению, с приходом тепла это уже не первый случай, когда сибиряки попадают в беду на воде. По данным спасателей, во время купания уже погибли 30 жителей Новосибирской области, в том числе 12 детей.

В ГУ МЧС по Новосибирской области напоминают: если кто-то из ваших близких попал в беду на воде или вы стали очевидцем ЧП, обратиться за помощью к спасателям можно по тел. 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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