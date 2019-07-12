2019-07-12T08:20:54+03:00
Общество

Дерзкое ограбление «на рывок» совершено в Новосибирске

Дерзкое преступление произошло накануне вечером в Ленинском районе. Похититель ограбил круглосуточно работающую блинную.
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Задержать преступника по горячим следам, к сожалению, не удалось, так как группа быстрого реагирования «Гвардии» была вызвана только после того, как преступник скрылся.

10 июля в 23.10 тревожная сигнализация сработала в блинной, расположенной на улице Блюхера. Сигнал поступил в дежурную часть Агентства безопасности «Гвардия».

Через три минуты экипаж быстрого реагирования прибыл на место вызова.

Продавец рассказала, что в киоск вошел нетрезвый мужчина в красной майке и попросил продать ему сок. Женщина вышла из-за прилавка, подошла к холодильнику с напитками и открыла дверцу, чтобы достать покупателю напиток. Внезапно мужчина схватил две бутылки сока «Палпи» и выбежал из киоска.

Оправившись от шока, продавец нажала кнопку тревожной сигнализации.

Несмотря на оперативное прибытие ГБР, задержать преступника не удалось. Осмотр ближайшей к киоску территории результатов не принес.

На место происшествия был вызван наряд полиции. В Ленинский РОВД города Новосибирска подано заявление. Ущерб от преступления составил 100 рублей.

Несмотря на незначительный ущерб, действия преступника квалифицируются как грабеж, за который предусмотрена ответственность в виде обязательных, исправительных или принудительных работ, ограничения свободы либо ареста и лишения свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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