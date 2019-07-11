2019-07-11T11:16:46+03:00
Общество

В Новосибирской области до конца года сдадут 14 долгостроев

Такую задачу поставил губернатор Андрей Травников
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Губернатор принял участие в выездном совещании по долгостроям. Фото: nso.ruГубернатор принял участие в выездном совещании по долгостроям. Фото: nso.ru
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Глава региона побывал на выездном совещании, где были рассмотрены меры по завершению строительства «проблемных» домов.

— Всего с 2010 года в Новосибирской области введено в строй более 100 подобных объектов. В 2017 году более 800 жителей получили долгожданные квартиры, в 2018 году — более 600. В этом году уже почти 620 человек получили свои квартиры. Масштабные инвестиционные проекты продолжают реализовываться, — отметил губернатор Андрей Травников.

В этом году будут реализованы 13 масштабных инвестпроектов, за счет которых планируется достроить 14 домов. В этот перечень входят: Тульская, 80 и 82, Связистов, 13/1 и 13/2.

Глава региона уверен, что переход на проектное финансирование в сфере строительства домов и федеральный фонд защиты прав дольщиков позволят решить давнюю проблему в течение нескольких лет.

Также из областного бюджета продолжают выделять субсидии на оплату договоров по техприсоединению долгостроев к инженерным сетям, на благоустройство и лифты. Еще один эффективный инструмент господдержки обманутых дольщиков — предоставление целевой субсидии в размере до 200 тысяч рублей для достройки проблемного объекта. Сейчас в реестре 1183 человека, сумма выплаченных субсидий составила более 230 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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