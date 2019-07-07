«Шельма и Шельмец»: белые медвежата показали водный бой в день Ивана Купала
Сегодня, 7 июля, в день Ивана Купала, в новосибирском зоопарке посетители стали свидетелями водного боя медвежат, который они устроили прямо в бассейне.
— Первые в своей жизни жаркие дни белые медвежата Шайна и Норди проводят в бассейне с прохладной водой, — поделились видео подписчики в группе «Типичный Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей в восторге от игр, которые устроили между собой озорники- медвежата. Вот что они пишут в комментариях:
— Какие классные!!! Дети есть дети, играют, шкодничают!
— Шельма и Шельмец...
— Они замечательные. Кажется, в такую жару малыши вообще из воды не вылезают.
Отметим, что бассейн для Шайна и Норди — излюбленное место времяпровождения. Они и играют, и устраивают шуточные бои, да и просто спасаются от жары в прохладной воде. При этом, Шайна, в отличие от своего брата, перестала бояться воды и все-таки полюбила водные процедуры не так давно. Зато теперь их обоих из воды и за уши не вытащишь!
Белые медвежата показали водный бой в день Ивана Купала.
ИСТОЧНИК KP.RU