2019-07-07T13:16:50+03:00
Дом. Семья

«Шельма и Шельмец»: белые медвежата показали водный бой в день Ивана Купала

Белые медвежата Норди и Шайна тоже вовсю отмечают Ивана Купала, балуясь и ныряя в бассейне
Надежда ЯРКОВА
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Медвежата устраивают водные бои на радость посетителям. Стоп-кадр с видео: "Типичный Новосибирск".Медвежата устраивают водные бои на радость посетителям. Стоп-кадр с видео: "Типичный Новосибирск".
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Сегодня, 7 июля, в день Ивана Купала, в новосибирском зоопарке посетители стали свидетелями водного боя медвежат, который они устроили прямо в бассейне.

— Первые в своей жизни жаркие дни белые медвежата Шайна и Норди проводят в бассейне с прохладной водой, — поделились видео подписчики в группе «Типичный Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей в восторге от игр, которые устроили между собой озорники- медвежата. Вот что они пишут в комментариях:

— Какие классные!!! Дети есть дети, играют, шкодничают!

— Шельма и Шельмец...

— Они замечательные. Кажется, в такую жару малыши вообще из воды не вылезают.

Отметим, что бассейн для Шайна и Норди — излюбленное место времяпровождения. Они и играют, и устраивают шуточные бои, да и просто спасаются от жары в прохладной воде. При этом, Шайна, в отличие от своего брата, перестала бояться воды и все-таки полюбила водные процедуры не так давно. Зато теперь их обоих из воды и за уши не вытащишь!

Белые медвежата показали водный бой в день Ивана Купала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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