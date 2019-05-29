Ты куда поплыл? Малыши-медведи устроили драку в бассейне

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-29T11:18:01+03:00

Аномальная для мая жара загнала Герду и ее детенышей в бассейн с прохладной водой

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На улице сегодня по-летнему жарко и медведица Герда со своими детенышами в новосибирском зоопарке спасается от зноя в прохладной воде. Медвежья семья с удовольствием принимает не только солнечные ванны, но и устраивает заплывы в бассейне, чтобы остудиться. К тому же, маленькая Шайна, которая в отличие от брата, с опаской смотрела на воду и не торопилась прыгать в воду, наконец-то ощутила все прелести водных процедур. Видео с медвежатами и мамой в Герде в бассейне сняла новосибирский фотограф Анна Новикова.

— Девочка еще не так смело плавает, как мальчик. Пока с опаской, да и сам мальчик ее отталкивает от ступенек, чтобы она плавала, — поделилась своими наблюдениями сибирячка.

На видео видно, что плавание пришлось по душе Шайне, которая, в отличие от своего более храброго брата, обходила до этого воду стороной.

Напомним, в минувшие выходные в новосибирском зоопарке озвучили имена белых медвежат. По результатам голосования, братика и сестричку назвали Норди и Шайна (вместе их имена переводятся как северное сияние).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/711622" frameborder="0"></iframe> Малыши-медведи устроили драку в бассейне.

ИСТОЧНИК KP.RU