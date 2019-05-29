Ты куда поплыл? Малыши-медведи устроили драку в бассейне
На улице сегодня по-летнему жарко и медведица Герда со своими детенышами в новосибирском зоопарке спасается от зноя в прохладной воде. Медвежья семья с удовольствием принимает не только солнечные ванны, но и устраивает заплывы в бассейне, чтобы остудиться. К тому же, маленькая Шайна, которая в отличие от брата, с опаской смотрела на воду и не торопилась прыгать в воду, наконец-то ощутила все прелести водных процедур. Видео с медвежатами и мамой в Герде в бассейне сняла новосибирский фотограф Анна Новикова.
— Девочка еще не так смело плавает, как мальчик. Пока с опаской, да и сам мальчик ее отталкивает от ступенек, чтобы она плавала, — поделилась своими наблюдениями сибирячка.
На видео видно, что плавание пришлось по душе Шайне, которая, в отличие от своего более храброго брата, обходила до этого воду стороной.
Напомним, в минувшие выходные в новосибирском зоопарке озвучили имена белых медвежат. По результатам голосования, братика и сестричку назвали Норди и Шайна (вместе их имена переводятся как северное сияние).
Малыши-медведи устроили драку в бассейне.
ИСТОЧНИК KP.RU