2019-05-29T11:18:01+03:00
Дом. Семья

Ты куда поплыл? Малыши-медведи устроили драку в бассейне

Аномальная для мая жара загнала Герду и ее детенышей в бассейн с прохладной водой
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Маленькой медведице Шайне пришлись по душе водные процедуры. Стоп-кадр с видео: youtube.com Анна Новикова.Маленькой медведице Шайне пришлись по душе водные процедуры. Стоп-кадр с видео: youtube.com Анна Новикова.
Изменить размер текста:

На улице сегодня по-летнему жарко и медведица Герда со своими детенышами в новосибирском зоопарке спасается от зноя в прохладной воде. Медвежья семья с удовольствием принимает не только солнечные ванны, но и устраивает заплывы в бассейне, чтобы остудиться. К тому же, маленькая Шайна, которая в отличие от брата, с опаской смотрела на воду и не торопилась прыгать в воду, наконец-то ощутила все прелести водных процедур. Видео с медвежатами и мамой в Герде в бассейне сняла новосибирский фотограф Анна Новикова.

— Девочка еще не так смело плавает, как мальчик. Пока с опаской, да и сам мальчик ее отталкивает от ступенек, чтобы она плавала, — поделилась своими наблюдениями сибирячка.

На видео видно, что плавание пришлось по душе Шайне, которая, в отличие от своего более храброго брата, обходила до этого воду стороной.

Напомним, в минувшие выходные в новосибирском зоопарке озвучили имена белых медвежат. По результатам голосования, братика и сестричку назвали Норди и Шайна (вместе их имена переводятся как северное сияние).

Малыши-медведи устроили драку в бассейне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медпомощь особым малышам начнут оказывать быстрее
«Это бизнесмен Ян Богуто, ему надо в день - три раза»: как украинец сходил на «Давай поженимся»
«Конфетки с ядом»: прокуратура нашла нарушения в школе, где отравились ученики
Давай дружить? Манул растрогал сибиряков наивным взглядом
«Откровенная ложь»: ГУФСИН опровергло информацию о давлении на 17-летнюю беременную
«Джек Воробей уже не тот»: дедушка-пират удивил пассажиров метро
Ассоциация руководителей отмечает юбилей — 30 лет
Сработали подушки безопасности: в Новосибирске «Ниссан» влетел в киоск с шаурмой
Надавили на девочку: 17-летнюю сибирячку заставили отказаться от ребенка в тюрьме
Кофеклептоманы активизировались
«Буквы рассыпаны по земле»: новосибирцев возмутил заброшенный монумент на территории завода
Выстрелил охраннику в рот: новосибирец отправился в колонию через 20 лет после преступления
Погода на день в Новосибирске: 29 мая будет по-летнему жарко
В Новосибирске девочка разбилась насмерть на заброшенной стройке
Новосибирские полицейские – о гибели троих детей на пожаре: «Никто на семью не жаловался»
«Родники» и МЖК получат новые электросети
«Просим взять под личный контроль»: новосибирские медики обратились к Бастрыкину с просьбой защитить бердского врача
«Маленький чемпион»… в кубе: за победой побегут тройняшки
«Просто она нападает на детей»: хозяева сдали в приют породистую кошку
ЧП на рынке: из-за взрыва баллона погиб новосибирец
Как тебе такое, Илон Маск? Сибиряк «засек» в небе американские спутники
«Может и руку откусить»: экзотическую черепаху изолировали от других животных из-за ее агрессии
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам отправку зарплатных реестров через систему «1C DirectBank»