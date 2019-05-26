Норди и Шайна: белым медвежатам из новосибирского зоопарка выбрали имена

26 Май 17:37 2019-05-26T17:58:07+03:00

Правда, не все сибиряки этим выбором остались довольны

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В воскресенье, 26 мая, в новосибирском зоопарке озвучили имена белых медвежат, которые родились еще в декабре. По результатам голосования, которое проводили сотрудники зверинца, полярных братика и сестричку назвали Норди и Шайна (вместе их имена переводятся как северное сияние).

Правда, в соцсетях мнения о том, насколько эти имена подходят медвежатам, разделились.

- Ужасные имена: никогда не поверю, чтобы за них больше всего проголосовало, - пишут одни.

- И за что же их так обозвали? Хорошо, что медвежата не понимают, как их назвали. Были же нормальные варианты, - соглашаются с ними вторые.

- Да ладно вам! В зарубежных зоопарках им всё равно другие имена дадут! Так что Норди и Шайна будут только года два, - считают третьи.

- Классные имена, - не согласны с ними четвертые.

- Главное, не Лоло и Пепе. Через год давайте следующим дадим Нова и Сибирск, - предлагают пятые.

ИСТОЧНИК KP.RU