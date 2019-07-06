«Сам бог велел им этим заняться»: Православные активисты натравили УФАС на Элджея

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-06T11:13:29+03:00

На баннере написано 12+, а в кассах, где продавались билеты, было написано 18+. Фото: Иван Квасницкий

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Новосибирское УФАС рассмотрит жалобу на рэпера Алексея Узенюка, который выступает под псевдонимом Элджей. По мнению заявителя на афише была неверно проставлена возрастная маркировка.

Напомним, что чуть ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что новосибирский православный общественник Иван Квасницкий написал заявление в прокуратуру, указав на несоответствие возрастных цензов на рекламных афишах города и в кассах продаж билетов. Также он предлагал жить по закону, а не по понятиям. А для этого органы должны были проверить творчество рэпера.

Не смотря на заявление православных активистов, концерт музыканта всё же состоялся в «Новосибирск экспоцентр» 8 марта.

Сейчас Иван Квасницкий не исключает, что это его письмо передали из прокуратуры в УФАС.

- в УФАС мы не писали, мы писали в прокуратуру. У меня мысль такая, что прокуратура переслала это дело в УФАС. Мы писали ещё за неделю до концерта. Мотивировка была такой же. На баннере написано 12+, наружная реклама висела на «Студенческой» и на Ватутина. А в кассах, где продавались билеты, было написано 18+. Поэтому по защите прав потребителей сам бог велел им этим заняться, - рассказал Иван Квасницкий, православный общественник из Новосибирска.

На Элджея подали жалобу в ФАС из-за размещения анонса его концерта в Новосибирске на станции метро «Студенческая».

В настоящее время на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области появилась информация:

- На индивидуального предпринимателя Алексея Узенюка (настоящее имя Элджея) подали жалобу в ФАС из-за размещения анонса его концерта в Новосибирске на станции метро «Студенческая». Мероприятие прошло еще 8 марта в «Экспоцентре». Рэпера заподозрили в нарушении п. 2 ч. 3. ст. 5 закона «О рекламе» (недостоверная информация о характеристиках товара). Заседание по рассмотрению жалобы состоится 13 августа. Элджею может грозить административная ответственность и штраф до 2,5 тыс. рублей,- говорится на сайте новосибирского УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU