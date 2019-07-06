«Сам бог велел им этим заняться»: Православные активисты натравили УФАС на Элджея
Новосибирское УФАС рассмотрит жалобу на рэпера Алексея Узенюка, который выступает под псевдонимом Элджей. По мнению заявителя на афише была неверно проставлена возрастная маркировка.
Напомним, что чуть ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что новосибирский православный общественник Иван Квасницкий написал заявление в прокуратуру, указав на несоответствие возрастных цензов на рекламных афишах города и в кассах продаж билетов. Также он предлагал жить по закону, а не по понятиям. А для этого органы должны были проверить творчество рэпера.
Не смотря на заявление православных активистов, концерт музыканта всё же состоялся в «Новосибирск экспоцентр» 8 марта.
Сейчас Иван Квасницкий не исключает, что это его письмо передали из прокуратуры в УФАС.
- в УФАС мы не писали, мы писали в прокуратуру. У меня мысль такая, что прокуратура переслала это дело в УФАС. Мы писали ещё за неделю до концерта. Мотивировка была такой же. На баннере написано 12+, наружная реклама висела на «Студенческой» и на Ватутина. А в кассах, где продавались билеты, было написано 18+. Поэтому по защите прав потребителей сам бог велел им этим заняться, - рассказал Иван Квасницкий, православный общественник из Новосибирска.
На Элджея подали жалобу в ФАС из-за размещения анонса его концерта в Новосибирске на станции метро «Студенческая».
В настоящее время на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области появилась информация:
- На индивидуального предпринимателя Алексея Узенюка (настоящее имя Элджея) подали жалобу в ФАС из-за размещения анонса его концерта в Новосибирске на станции метро «Студенческая». Мероприятие прошло еще 8 марта в «Экспоцентре». Рэпера заподозрили в нарушении п. 2 ч. 3. ст. 5 закона «О рекламе» (недостоверная информация о характеристиках товара). Заседание по рассмотрению жалобы состоится 13 августа. Элджею может грозить административная ответственность и штраф до 2,5 тыс. рублей,- говорится на сайте новосибирского УФАС.
ИСТОЧНИК KP.RU