2019-02-20T14:19:35+03:00
Звезды

«Мы не просим запретить концерт Элджея» - новосибирский активист объяснил, зачем написал в прокуратуру

Иван Квасницкий предлагает жить по закону, а не по понятиям. А для этого, считает он, органы должны проверить творчество рэпера
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Концерт Элджея в Новосибирске - под угрозой. Фото: vk.com/sayonaraboyКонцерт Элджея в Новосибирске - под угрозой. Фото: vk.com/sayonaraboy
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Над Элджеем сгущаются тучи. Его концерты уже сорвались в нескольких городах. Родной Новосибирск (здесь будущая звезда окончила школу) тоже не гостеприимен. Прознав, что рэпер готовится к концерту, местные активисты написали письмо в прокуратуру.

«Как показали концерты в других городах, основная аудитория мероприятия – это люди моложе 30 лет, в том числе дети и подростки, что подтверждается многочисленными видеозаписями, размещенными в Интернете. Ранее на концертах Узенюка А.К. неоднократно исполнялись композиции, содержащие нецензурную брань. Также, по мнению родительских и других общественных организаций, исполнялись композиции, содержащие запрещенную для распространения среди детей информацию, в том числе способную вызвать у них желание употребить алкоголь и запрещенные вещества», - говорится в коллективном обращении общественников.

Авторы отправили не просто письмо, а, считай, диссертацию. Расписали, какие слова в каких песнях звучат.

«Люди, как мишени в тире. Они такие тупые, я бы мог их убивать, если бы мне платили…»

«…В средней школе старшеклассницы любили меня трогать. Я прогуливал уроки у них дома. Я любил желтую Мамбу и черную Кока-Колу. Участковый говорил, что я наркоман».

Матерные песни тоже цитируют, добросовестно заменив нецензурные слова точками. А еще ссылаются на города, где концерты уже были отменены.

«А вы предлагаете жить по понятиям?» - православный активист прокомментировал свое письмо про Элджея. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Иван Квасницкий, координатор Клуба многодетных семей Бердска уверил, что он и его товарищи не пытаются отменить концерт.

- Мы не просим запретить, а просим проверить законность, - заявил Квасницкий.

На вопрос «зачем», он задает вопрос встречный:

- А вы предлагает жить не по закону, а по понятиям?

В прокуратуре письмо общественников получили, решение еще не приняли. По закону, на это есть время.

«Он может вызвать энурез» - Виталий Милонов прокомментировал претензии к Элджею. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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