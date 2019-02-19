2019-02-19T14:50:44+03:00
Звезды

Опасен для несовершеннолетних» - православный активист хочет отменить концерт Элджея в Новосибирске

Иван Квасницкий считает, что рэпер призывает к употреблению запрещенных веществ, а его выступление несет угрозу детям
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Концерт Элджея в Новосибирске - под угрозой. Фото: vk.com/sayonaraboyКонцерт Элджея в Новосибирске - под угрозой. Фото: vk.com/sayonaraboy
Изменить размер текста:

Общественный активист Иван Квасницкий пытается отменить концерт Элджея. Во всяком случае,отправил в прокуратуру письмо, в котором расписал, чем опасен рэпер. Он матерится и пробуждает интерес к выпивке. А может, и чему-то более жесткому.

Прокуратура еще не успела отреагировать, но история Новосибирска подсказывает, что шансы на успех у активиста есть. Горожане хорошо помнят, как православные не впустили в город Мерилина Менсона. Верующие так уверенно протестовали против артиста, что тот не решился ехать в культурную и научную столицу Сибири.

Получается, что новосибирские старшеклассницы (а Элджея слушает молодежь) рискуют остаться без музыкального подарка. Ведь шоу артиста в Экспоцентре назначено аккурат на 8 марта. Пока назначено. Недавно выступления Алексея Узенюка (да, да, у Элджея есть и обычное человеческое имя) уже сорвались в Махачкале, Нижнем Новгороде, Якутске и Калининграде.

«Он может вызвать энурез» - Виталий Милонов прокомментировал претензии к Элджею. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

Над молодым музыкантом, вообще, сгущаются тучи. Депутат Госдумы Виталий Милонов пожаловался на него даже министру МВД. А в интервью Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» заявил, что Элджей – «тухлый ушлепер», песни которого способны «вызвать энурез».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Скворец-трансформер: волонтеры показали, как птица увеличилась в размерах на солнце
«Людей все меньше остается»: сибиряки прошли мимо замерзающего рыбака
СКР: семилетняя девочка, которую лечили от ОРВИ, умерла в больнице от другой болезни
«Ишачок» времен войны: в Новосибирске собрали военный истребитель И-16
«Ни то балет, ни то вечер в ночном клубе»: экс-директор новосибирской филармонии раскритиковал мировую звезду Полунина
«Неожиданно вышла перед поездом»: на станции Инская под составом погибла женщина
Мэр просит новосибирцев жаловаться на коммунальщиков, которые не убирают «опасный» снег и сосульки с крыш
Арестовали невиновного: сибирячка утверждает, что под стражу отправили не того, человека, который убил ее мужа
Муж-«невидимка»: сибирячка пыталась через суд признать должника по алиментам пропавшим
Просил скидку с ножом: в Новосибирской области недовольный клиент убил швею
«Убивал обогревателем»: налетчик убил продавца, которая отказалась ему «занять сигарет»
«Особо тяжкое»: в Новосибирске арестовали экс-начальника Дзержинской полиции
«Он растерянно шел по дороге»: в Новосибирске ищут родню мужчины с потерей памяти
Таран на «встречке»: под Новосибирском в аварии с фурой погиб водитель автобуса
В Минздраве пообещали отремонтировать крыло больницы, где грудничков мыли в раковине для посуды
«Мама, это мы с тобой, дорогая!»: фанаты подарили певцу Шуре семейную подушку
Последний император: новосибирские общественники собирают деньги на баннер с царской семьей
Погода на день в Новосибирске: 19 февраля будет порывистый ветер и нулевая температура
В муке и шортиках: сибирячка устроила отвязные танцы на кухне
«Зверство и только»: в Новосибирске второклассника, забывшего сменную обувь, заставили ходить по школе в носках
Вековой юбилей: в Новосибирске отметили столетие транспортной полиции
Это видео заставит вас поверить в людей: виртуоз сыграл на аккордеоне у метро вместо замерзшей бабушки
Дорогие сухари: в Новосибирске подскочили цены на гренки и вяленую рыбу
«Погостил у родителей и исчез»: в Новосибирске ищут пропавшего парня в зеленом пуховике