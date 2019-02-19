Опасен для несовершеннолетних» - православный активист хочет отменить концерт Элджея в Новосибирске

СЕГОДНЯ 14:50 2019-02-19T14:50:44+03:00

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Общественный активист Иван Квасницкий пытается отменить концерт Элджея. Во всяком случае,отправил в прокуратуру письмо, в котором расписал, чем опасен рэпер. Он матерится и пробуждает интерес к выпивке. А может, и чему-то более жесткому.

Прокуратура еще не успела отреагировать, но история Новосибирска подсказывает, что шансы на успех у активиста есть. Горожане хорошо помнят, как православные не впустили в город Мерилина Менсона. Верующие так уверенно протестовали против артиста, что тот не решился ехать в культурную и научную столицу Сибири.

Получается, что новосибирские старшеклассницы (а Элджея слушает молодежь) рискуют остаться без музыкального подарка. Ведь шоу артиста в Экспоцентре назначено аккурат на 8 марта. Пока назначено. Недавно выступления Алексея Узенюка (да, да, у Элджея есть и обычное человеческое имя) уже сорвались в Махачкале, Нижнем Новгороде, Якутске и Калининграде.

«Он может вызвать энурез» - Виталий Милонов прокомментировал претензии к Элджею. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Над молодым музыкантом, вообще, сгущаются тучи. Депутат Госдумы Виталий Милонов пожаловался на него даже министру МВД. А в интервью Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» заявил, что Элджей – «тухлый ушлепер», песни которого способны «вызвать энурез».

ИСТОЧНИК KP.RU