Опасен для несовершеннолетних» - православный активист хочет отменить концерт Элджея в Новосибирске
Общественный активист Иван Квасницкий пытается отменить концерт Элджея. Во всяком случае,отправил в прокуратуру письмо, в котором расписал, чем опасен рэпер. Он матерится и пробуждает интерес к выпивке. А может, и чему-то более жесткому.
Прокуратура еще не успела отреагировать, но история Новосибирска подсказывает, что шансы на успех у активиста есть. Горожане хорошо помнят, как православные не впустили в город Мерилина Менсона. Верующие так уверенно протестовали против артиста, что тот не решился ехать в культурную и научную столицу Сибири.
Получается, что новосибирские старшеклассницы (а Элджея слушает молодежь) рискуют остаться без музыкального подарка. Ведь шоу артиста в Экспоцентре назначено аккурат на 8 марта. Пока назначено. Недавно выступления Алексея Узенюка (да, да, у Элджея есть и обычное человеческое имя) уже сорвались в Махачкале, Нижнем Новгороде, Якутске и Калининграде.
«Он может вызвать энурез» - Виталий Милонов прокомментировал претензии к Элджею. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Над молодым музыкантом, вообще, сгущаются тучи. Депутат Госдумы Виталий Милонов пожаловался на него даже министру МВД. А в интервью Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» заявил, что Элджей – «тухлый ушлепер», песни которого способны «вызвать энурез».
ИСТОЧНИК KP.RU