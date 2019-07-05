Одним ударом: сибирячка приняла участие в Challenge и открыла бутылку ногой
Последнее время в интернете набирает обороты необычный флешмоб — The Bottle Cap Challenge. Его суть заключается в том, чтобы открутить крышку с бутылки ударом ноги, не уронив саму емкость.
Испытать себя в этом уже сумели многие люди. Среди них и звезды Голливуда, такие, как Джейсон Стэтхем, и скандальный борец ММА Конор Макгрегор, и чемпионка мира по боксу Ирина Ларионова.
Не осталась в стороне и экс-участница телепроекта «Танцы» на ТНТ Полина Дубкова. Девушка родом из Новосибирска, но на данный момент она живет в Москве. На своей страничке в Instagram Полина выложила видео, где она участвует в Challenge и сбивает крышку с бутылки одной ногой.
Подписчики девушки не смогли оставить ее участие в Challenge без внимания. Людей удивила ловкость Дубковой, однако многие усомнились в правильности выполнения трюка:
— Это действительно круто!
— Пробка была уже откручена, ты ее просто сбила.
— Любой сможет сбить крышку, просто лежащую сверху.
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Помимо Полины Дубковой к участию в Challenge подключился также каратист из Новосибирска Олег Захаров. Он выполнил трюк с помощью сахарного стекла, голой ногой сбив горлышко бутылки.
Полина Дубкова приняла участие в The Bottle Cap Challenge.
ИСТОЧНИК KP.RU