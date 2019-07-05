Одним ударом: сибирячка приняла участие в Challenge и открыла бутылку ногой

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-05T12:57:08+03:00

Challenge успел добраться не только до спортсменов, но и до танцоров

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Последнее время в интернете набирает обороты необычный флешмоб — The Bottle Cap Challenge. Его суть заключается в том, чтобы открутить крышку с бутылки ударом ноги, не уронив саму емкость.

Испытать себя в этом уже сумели многие люди. Среди них и звезды Голливуда, такие, как Джейсон Стэтхем, и скандальный борец ММА Конор Макгрегор, и чемпионка мира по боксу Ирина Ларионова.

Не осталась в стороне и экс-участница телепроекта «Танцы» на ТНТ Полина Дубкова. Девушка родом из Новосибирска, но на данный момент она живет в Москве. На своей страничке в Instagram Полина выложила видео, где она участвует в Challenge и сбивает крышку с бутылки одной ногой.

Подписчики девушки не смогли оставить ее участие в Challenge без внимания. Людей удивила ловкость Дубковой, однако многие усомнились в правильности выполнения трюка:

— Это действительно круто!

— Пробка была уже откручена, ты ее просто сбила.

— Любой сможет сбить крышку, просто лежащую сверху.

«Любой человек может» - Олег Захаров рассказал, как сняли ролик Bottle Cap Challenge. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Помимо Полины Дубковой к участию в Challenge подключился также каратист из Новосибирска Олег Захаров. Он выполнил трюк с помощью сахарного стекла, голой ногой сбив горлышко бутылки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/718573" frameborder="0"></iframe> Полина Дубкова приняла участие в The Bottle Cap Challenge.

ИСТОЧНИК KP.RU