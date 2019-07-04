Ответил Джейсону Стэтхему: новосибирский каратист выполнил Bottle Cap Challenge, как никто другой

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-04T12:14:55+03:00

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К новой интернет-игре подключился каскадер из Новосибирска. Олег Захаров принял участие в Bottle Cap Challenge. Это эстафета, участники которой выполняют на видео трюк: делая вертушку, скручивают крышечку с бутылки.

Ловкость уже продемонстрировали ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор и актер Джейсон Стэтхем. И знаменитости, и обычные люди подключились к эстафете. Принял в ней участие и Олег Захаров – обладатель черного пояса карате, каскадер, актер и режиссер.

«Любой человек может» - Олег Захаров рассказал, как сняли ролик Bottle Cap Challenge. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Сама эта фишка – не новая. Весной в спортзале мы пробовали это делать. А несколько дней назад я наткнулся на Стэтхема, который выполняет этот трюк. Мы с ребятами решили немного креативнее сделать, - сказал Захаров «КП»-Новосибирск».

Сделал он, действительно, иначе, чем другие участники челленджа. Голой ногой Захаров сбил горлышко с бутылки. Впрочем, сосуд он использовал специальный – каскадерский. Так что дилетантам повторять не стоит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/718219" frameborder="0"></iframe> Обладатель черного пояса карате из Новосибирска добавил юмора в Bottle Cap Challenge.

ИСТОЧНИК KP.RU