2019-07-04T12:14:55+03:00
Спорт

Ответил Джейсону Стэтхему: новосибирский каратист выполнил Bottle Cap Challenge, как никто другой

Каскадер и обладатель черного пояса карате Олег Захаров снял с бутылки крышечку вместе с горлышком
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Олег Захаров снял свою версию челленджа. ФОТО: www.instagram.com/p/Bzbjko5lcPtОлег Захаров снял свою версию челленджа. ФОТО: www.instagram.com/p/Bzbjko5lcPt
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К новой интернет-игре подключился каскадер из Новосибирска. Олег Захаров принял участие в Bottle Cap Challenge. Это эстафета, участники которой выполняют на видео трюк: делая вертушку, скручивают крышечку с бутылки.

Ловкость уже продемонстрировали ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор и актер Джейсон Стэтхем. И знаменитости, и обычные люди подключились к эстафете. Принял в ней участие и Олег Захаров – обладатель черного пояса карате, каскадер, актер и режиссер.

«Любой человек может» - Олег Захаров рассказал, как сняли ролик Bottle Cap Challenge. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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- Сама эта фишка – не новая. Весной в спортзале мы пробовали это делать. А несколько дней назад я наткнулся на Стэтхема, который выполняет этот трюк. Мы с ребятами решили немного креативнее сделать, - сказал Захаров «КП»-Новосибирск».

Сделал он, действительно, иначе, чем другие участники челленджа. Голой ногой Захаров сбил горлышко с бутылки. Впрочем, сосуд он использовал специальный – каскадерский. Так что дилетантам повторять не стоит.

Обладатель черного пояса карате из Новосибирска добавил юмора в Bottle Cap Challenge.

ИСТОЧНИК KP.RU

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