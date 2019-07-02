Суд рассмотрит дело о магических ритуалах: ясновидящая из подмосковного монастыря оказалась мошенницей

СЕГОДНЯ 08:10 2019-07-02T08:10:42+03:00

Жительница Новосибирска перевела чародейке 15 тысяч на покупку колдовского реквизита. Но чуда не случилось

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В Новосибирске перед судом предстанет маг. Это женщина, которая обещала сверхъестественные услуги и обманывала клиентов.

Противостояние следствия и колдовства началось еще в январе этого года. Именно тогда в полицию пожаловалась горожанка. Сказала, что нашла в газете объявление о магических услугах и решила с помощью потусторонних сил помочь больному сыну. Позвонила. Трубку взяла целительница, которая назвалась Ольгой Васильевной.

- Сказала, что готова оказать помощь, но ей необходима специальная атрибутика для проведения сеанса по лечению. Также она пояснила, что находится в монастыре в Московской области, поэтому денежные средства для приобретения магических предметов ей нужно перечислить на банковскую карту, - пересказывают слова колдуньи в главном Управлении МВД России по Новосибирской области.

Сибирячка перевела по банковским реквизитам 15 тысяч, но чуда не произошло: колдунья перестала выходить на связь. Тогда к делу подключилась полиция и нашла таинственную Ольгу Васильевну из «подмосковного монастыря».

- Ею оказалась 53-летняя жительница Саратовской области, временно проживающая в Новосибирске, - подводит итог полиция.

Против «монахини» возбудили дело о мошенничестве. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы. Скоро состоится суд.

«Я говорила ей, что это опасно для жизни» - последовательница секты заморила себя голодом и умерла. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Кстати, Ольга Васильевна – далеко не единственный в Новосибирске человек, который называет себя обладателем сверхъестественных способностей. КП-Новосибирск рассказывала о Лоле Байковой – жрице, которая утверждает, что слышит голос умершего гуру. Слушаясь наставлений Лолы, одна из последовательниц заморила себя голодом и умерла.

Байкова была недовольна вниманием журналистов к этой истории и подала на КП-Новосибирск в суд, однако проиграла.

Лола Байкова проиграла на суде, но продолжает собирать адептовФото: из личного архива

ИСТОЧНИК KP.RU