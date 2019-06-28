2019-06-28T16:59:43+03:00
Общество

Выпускной без огонька: мэрия объяснила, почему не было обещанного фейерверка на набережной

В Новосибирске прошел Единый выпускной, дети ожидали в конце салют, но ничего не увидели
Виктория МИНАЕВА
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На набережной было весело, но фейерверка не хватило.На набережной было весело, но фейерверка не хватило.Фото: Екатерина Иванова
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Новосибирские выпускники не поняли, почему не было обещанного салюта на набережной. Напомним, в городе второй год подряд проводят Единый выпускной. Городские чиновники обещали, что он «в 21.55 завершится большим праздничным фейерверком». Это официальная формулировка из пресс-релиза мэрии. Но дети массово присылают сообщения в КП-Новосибирск: обещанного фейерверка не увидели. Мы направили запрос в мэрию города. Оказалось, что фейерверк и был, и не был одновременно. И вот почему:

— Салютов, залпов не было, но были фейерверки — в воздухе были ленты, блестки, конфетти, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии города. — Салют и фейерверк — это разные вещи.

Впрочем, лексические словари на стороне выпускников, а не чиновников. Слово фейерверк трактуют, как «цветные декоративные огни, получаемые при сжигании различных пороховых составов во время торжеств» или «изделия из горючих составов, дающие декоративные цветные огневые эффекты».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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