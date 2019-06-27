2019-06-27T19:13:07+03:00
Общество

Фотографии Единого выпускного 2019 в Новосибирске: платья цвета пудры и тату

В репортаже корреспондентов «КП» — лучшие фотографии Единого выпускного 2019 в Новосибирске
Ева ЛЮТОВА
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В тренде оказался пудровый цвет.В тренде оказался пудровый цвет.Фото: Екатерина Иванова

В Новосибирске отгремели последние звонки, а школьники получили аттестаты, корреспонденты «Комсомолки» побывали на набережной и готовы представить вам лучшие фотографии Единого выпускного 2019 в Новосибирске.

Выпускной проходил на набережной. Фото: Екатерина Иванова

Выпускной проходил на набережной.Фото: Екатерина Иванова

В городе родилась новая красивая традиция: выпускники всех школ собираются вместе. Точкой этой встречи стала Михайловская набережная – новая достопримечательность сибирской столицы. Можно сказать, это наш ответ празднику Алые паруса в Санкт-Петербурге. Только у нас праздник называется Единый выпускной.

Взрослая жизнь началась с праздника на набережной. Фото: Екатерина Иванова

Взрослая жизнь началась с праздника на набережной.Фото: Екатерина Иванова

На Михайловской набережной прошла реконструкция, она быстро стала одним из любимых мест отдыха горожан. Много зелени, вид на широкую Обь – чем не место для приятных прогулок? И чем не точка отсчета для начала взрослой жизни?

Фотография на память. Фото: Екатерина Иванова

Фотография на память.Фото: Екатерина Иванова

Место проведения выбрано не случайно, ведь именно здесь 126 лет назад началась история города, а для выпускников 2019 года здесь начинается дорога в будущее.

В таком костюме, как у парня, можно и в ЗАГС. Фото: Екатерина Иванова

В таком костюме, как у парня, можно и в ЗАГС.Фото: Екатерина Иванова

Новосибирский Единый выпускной называется «Время первых». И это очень символично, ведь у героев праздника начинается пора первых студенческих занятий, первых трудовых книжек, первых боевых занятий в армии.

Шаги во взрослую жизнь. Фото: Екатерина Иванова

Шаги во взрослую жизнь.Фото: Екатерина Иванова

Кто-то продолжит учиться, кто-то уже сейчас будет делать первые шаги в своей карьере, кто-то пойдет отдавать долг родине.

Специальная фотозона. Фото: Екатерина Иванова

Специальная фотозона.Фото: Екатерина Иванова

Организаторы приготовили ни мало интересных и полезных развлечений: фотозоны, интерактивные площадки, творческие мастер-классы. Часть площадок была посвящена Году театра в России.

Школа, давай, до свидания! Фото: Екатерина Иванова

Школа, давай, до свидания!Фото: Екатерина Иванова

Встречу ребятам назначили на 17.00, хотя некоторые выпускники стали стягиваться к набережной задолго для начала.

мужская дружба. Фото: Екатерина Иванова

мужская дружба.Фото: Екатерина Иванова

Небесная канцелярия в этот день была как никогда любезна и подарила замечательную погоду.

Школьная дружба. Фото: Екатерина Иванова

Школьная дружба.Фото: Екатерина Иванова

Выпускники пришли нарядными. Особенно старательно готовились к этой встрече девушки. Все-таки, такой праздник – один раз в жизни.

Даже погода на стороне этих детей: в город пришло лето. Фото: Екатерина Иванова

Даже погода на стороне этих детей: в город пришло лето.Фото: Екатерина Иванова

Очень много было девчонок, которые предпочли платья розового оттенка. На набережной можно было увидеть все разнообразие оттенков приятного пудрового цвета.

У некоторых девчонок на руках виднелись тату. Фото: Екатерина Иванова

У некоторых девчонок на руках виднелись тату.Фото: Екатерина Иванова

У многих выпускников можно было заметить татуировки. Неужели не временные?

Как на красной дорожке. Фото: Екатерина Иванова

Как на красной дорожке.Фото: Екатерина Иванова

Некоторые на Едином выпускном встретили сверстников, с которыми когда-то раньше учились вместе, но потом оказались в разных школах.

Одноклассники - теперь это слово уже в прошлом. Фото: Екатерина Иванова

Одноклассники - теперь это слово уже в прошлом.Фото: Екатерина Иванова

Многие ребята пронесут свою школьную дружбу через всю жизнь.

Выступление мэра перед детьми. Фото: Екатерина Иванова

Выступление мэра перед детьми.Фото: Екатерина Иванова

В 18-00 состоялось торжественное открытие праздника. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил выпускников с окончанием школы, вручил награды лучшим ученикам.

35 отличников вызвали на сцену к градоначальнику. Фото: Екатерина Иванова

35 отличников вызвали на сцену к градоначальнику.Фото: Екатерина Иванова

Их получили 35 человек, которые проявили себя в учебе, спорте, творчестве, интеллектуальных соревнованиях.

Шляпа? Почему бы и нет при таком солнце! Фото: Екатерина Иванова

Шляпа? Почему бы и нет при таком солнце!Фото: Екатерина Иванова

На главной сцене праздника прошла большая танцевально-игровая программа.

Лозунг Единого выпускного 2019 - "Время первых" Фото: Екатерина Иванова

Лозунг Единого выпускного 2019 - "Время первых"Фото: Екатерина Иванова

Ведущие не подвели, они сделали этот вечер по-настоящему ярким. Несомненно, участники единого выпускного запомнят его на всю жизнь.

- Ну-ка, что это тебе дали? Фото: Екатерина Иванова

- Ну-ка, что это тебе дали?Фото: Екатерина Иванова

Многие ребята уже решили, чем будут заниматься во взрослой жизни. Кто-то лишь принимает это решение. У парней и девушек было много тем, чтобы обсудить в этот вечер.

Подарок от мэра. Фото: Екатерина Иванова

Подарок от мэра.Фото: Екатерина Иванова

В десять часов вечер праздник завершился большим праздничным фейерверком. Это был по-настоящему яркий красивый вечер!

- А где посмотреть потом фото с выпускного? - На kp.ru! Фото: Екатерина Иванова

- А где посмотреть потом фото с выпускного? - На kp.ru!Фото: Екатерина Иванова

ИСТОЧНИК KP.RU

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