Ожил и сбежал из багажника: двое сибиряков получили по 13 лет «строгача» за неудачное убийство таксиста

СЕГОДНЯ 04:08 2019-06-27T04:08:24+03:00

За свой недоведенный до конца план мужчины получили по 13 лет в колонии строго режима. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мужчины задумали убить таксиста, чтобы забрать машину себе, но их план не сработал

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Суд в Новосибирской области вынес обвинительный приговор в отношении двух жителей Карасука 23-летнего Владимира Пирогова и 27-летнего Андрея Шаргунова по делу о покушении на убийство.

— Дело произошло 21 декабря 2018 года .Мужчины задумали убить водителя такси, который занимался частным извозом, чтобы забрать машину себе. Для совершения преступления они приготовили бельевую веревку, с помощью которой планировали задушить водителя, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Вечером с мобильного телефона сожительницы Пирогова они вызвали машину. Заехав в гаражный массив в Карасуке, мужчины попытались задушить водителя такси. Положив предполагаемый труп в багажник автомобиля «Рено логан», подельники скрылись с места преступления, подыскивая место, где бы спрятать труп. Однако, пока машина стояла на светофоре, водитель пришел в сознание и успел сбежать из багажника, сообщив о нападении в полицию. Вскоре их поймали.

— В суде Пирогов вину в покушении на убийство не признал, в совершении разбойного нападения — признал полностью, Шаргунов вину по обоим эпизодам полностью не признал, — отметили в ведомстве.

Суд признал их виновными по статьям — покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору сопряженное с разбоем и разбой с применением насилия, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

Пирогов и Шаргунов получили по 13 лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом были удовлетворены исковые требования потерпевшего о взыскании морального вреда в сумме 900 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU