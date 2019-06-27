2019-06-27T04:08:24+03:00
Общество

Ожил и сбежал из багажника: двое сибиряков получили по 13 лет «строгача» за неудачное убийство таксиста

Мужчины задумали убить таксиста, чтобы забрать машину себе, но их план не сработал
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
За свой недоведенный до конца план мужчины получили по 13 лет в колонии строго режима.За свой недоведенный до конца план мужчины получили по 13 лет в колонии строго режима.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Суд в Новосибирской области вынес обвинительный приговор в отношении двух жителей Карасука 23-летнего Владимира Пирогова и 27-летнего Андрея Шаргунова по делу о покушении на убийство.

— Дело произошло 21 декабря 2018 года .Мужчины задумали убить водителя такси, который занимался частным извозом, чтобы забрать машину себе. Для совершения преступления они приготовили бельевую веревку, с помощью которой планировали задушить водителя, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Вечером с мобильного телефона сожительницы Пирогова они вызвали машину. Заехав в гаражный массив в Карасуке, мужчины попытались задушить водителя такси. Положив предполагаемый труп в багажник автомобиля «Рено логан», подельники скрылись с места преступления, подыскивая место, где бы спрятать труп. Однако, пока машина стояла на светофоре, водитель пришел в сознание и успел сбежать из багажника, сообщив о нападении в полицию. Вскоре их поймали.

— В суде Пирогов вину в покушении на убийство не признал, в совершении разбойного нападения — признал полностью, Шаргунов вину по обоим эпизодам полностью не признал, — отметили в ведомстве.

Суд признал их виновными по статьям — покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору сопряженное с разбоем и разбой с применением насилия, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

Пирогов и Шаргунов получили по 13 лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом были удовлетворены исковые требования потерпевшего о взыскании морального вреда в сумме 900 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Можно полный бак: на новосибирских заправках подешевел бензин
«Потрясающе красиво»: водитель троллейбуса устроил неожиданный фейерверк на дороге
Погода на день в Новосибирске: 27 июня будет 28-градусная жара
«Горит и сканирует»: Новосибирску к ЧМ по хоккею пообещали умные светофоры
«Пустые фантазии»: депутат высказался против большого сквера в микрорайоне «Щ»
Выглядит, словно окопы: на Монументе Славы приступили к реконструкции
«Реанимацию разворотило»: в аварии в центре Новосибирска пострадали люди
Не хватает шезлонга и очков: белых медвежат разморило на солнышке
Полицейских, которых штурмом брало УФСБ, осудили за кражу денег и торговлю вещдоками
Лучше не рисковать: 78 пассажиров не смогли улететь из Красноярска в Новосибирск из-за неисправного самолета
Балы выпускников - под охраной «Гвардии»!
Пуля попала в сердце: следователи ищут неизвестного, расстрелявшего ломбардщика в центре Новосибирска
«Распластались на березе»: в Новосибирске спасли двух подростков, зависших над пропастью
Подлечили чемпиона: Владимиру Тарасенко прооперировали колено
«Водитель вылетел на дорогу»: «Лада Ларгус» с лопнувшим колесом влетела в бетонную стену на Ипподромской
Погода на день в Новосибирске: 26 июня будет жарко
«Должность через суд»: учительницу русского языка затравила директор
Два миллиарда рублей дополнительно направят на социальную сферу в Новосибирской области
На платные парковки в Новосибирске вводят абонемент
«У вас не было несчастной любви?»: обиженный парень разгромил подъезд, где живет его девушка
До мурашек: фото, сделанные здесь, напоминают фильм ужасов
Стекла по всему салону: 15-летняя пассажирка пострадала в ДТП автобуса с кроссовером
«10-летний мужчина окажет помощь»: школьник придумал необычный заработок на лето
Детей обидели: под Новосибирском вместо поликлиники строят аптеку
«Боролся за жизнь носом кверху»: в Новосибирске спасли тонущего ежа
«Подошва от ботинок просто рассыпалась»: новосибирец рассказал, как снимал встречу выпускников в Припяти
«Спасибо, что не на голову»: на сибирячку, ехавшую на машине свалилась полутораметровая доска
С мигалками в роддом: полицейские помогли беременной сибирячке быстро проехать через весь Новосибирск