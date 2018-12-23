Восставший из багажника: водитель такси «ожил» в машине у угонщиков
Необычное преступление произошло в городе Карасуке Новосибирской области. Парочка отморозков решила угнать машину и убить таксиста. Автомобиль заказали через фирму «Иномарочка». В пути набросили на шофера удавку и начали душить.
— Думали, что задушили его, далее затолкали тело в багажник, — рассказал «КП»-Новосибирск» местный житель Алексей Горлов.
Далее угонщики устроили покатушки. И даже не предполагали, что в это время «мертвец» вызывает полицию.
— Водитель ожил: пришел в себя, после чего нашел отвертку в багажнике, открыл его и выпрыгнул из машины. Потом вызвал полицию, спустя несколько часов угонщиков задержали. Пассажиры оказались 1992 года рождения, — добавил наш собеседник.