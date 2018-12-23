2018-12-23T21:05:35+03:00
Происшествия

Восставший из багажника: водитель такси «ожил» в машине у угонщиков

Преступники были уверены, что убили шофера, но тот сумел от них сбежать
Виктория МИНАЕВА
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Пострадавший таксист Борис сейчас проходит лечение, но его жизни ничего не угрожает.Пострадавший таксист Борис сейчас проходит лечение, но его жизни ничего не угрожает.
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Необычное преступление произошло в городе Карасуке Новосибирской области. Парочка отморозков решила угнать машину и убить таксиста. Автомобиль заказали через фирму «Иномарочка». В пути набросили на шофера удавку и начали душить.

— Думали, что задушили его, далее затолкали тело в багажник, — рассказал «КП»-Новосибирск» местный житель Алексей Горлов.

Далее угонщики устроили покатушки. И даже не предполагали, что в это время «мертвец» вызывает полицию.

— Водитель ожил: пришел в себя, после чего нашел отвертку в багажнике, открыл его и выпрыгнул из машины. Потом вызвал полицию, спустя несколько часов угонщиков задержали. Пассажиры оказались 1992 года рождения, — добавил наш собеседник.

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