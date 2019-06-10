Новосибирская полиция ищет обманутых дольщиков скандального застройщика ПТК-30

СЕГОДНЯ 09:27 2019-06-10T09:27:21+03:00

Долгострои находятся в четырех разных районах Новосибирска, но относятся к одной строительной компании

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Правоохранители приступили к поиску дольщиков, пострадавших от оскандалившегося строительного холдинга ПТК-30.

— В рамках следствия полиция просит откликнуться участников долевого строительства недостроенных домов, которые находятся по адресам:

— в Ленинском районе — дома №1(стр.) и № 4 (стр.) по ул.Волховской,37 (стр.);

— в Октябрьском районе — дома № 5 (стр.), № 6 (стр.) по ул. Вилюйской, 5 (стр.);

— в Заельцовском районе — дома № 1 (стр.) № 2 (стр.) по ул. Д. Ковальчук, д.378/1 (стр.);

— в Кировском районе -дома № 1 (стр.), 2 (стр.), 3 (стр.) ул. Зорге, 229/1 (стр.), — говорится в сообщении областного МВД.

Для работы в рамках предварительного следствия участников долевого строительства домов, указанных в списке, просят позвонить по телефонам: 232-81-09, 232-81-11, 232-81-13 в Следственное управление.

Напомним, холдинг ПТК-30 имеет нехорошую славу в городе. Новосибирские дольщики так и не дождались сдачи своих домов, а рабочие компании ПТК-30, которым долгое время задерживали зарплаты, не раз устраивали забастовки прямо на месте стройки. В итоге совладельцы скандальной компании — Антон и Владимир Коноваловы, сейчас находятся под стражей. Отец и сын обвиняются в многомиллионном мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU