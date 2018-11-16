Остаемся зимовать: суд продлил арест совладельцам «ПТК-30» до февраля

СЕГОДНЯ 08:41 2018-11-16T09:01:15+03:00

Отец и сын останутся под стражей до февраля 2019 года. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Суд продлил арест совладельцам холдинга «ПТК-30» отцу и сыну Коноваловым: Новый год они встретят в СИЗО

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В четверг, 15 ноября Железнодорожный районный суд избрал новую меру пресечения для Коноваловых и продлил их арест почти на три месяца.

— Совладельцы крупного в Новосибирске холдинга «ПТК-30» отец и сын Коноваловы остались под арестом. Срок продлен до 8 февраля 2019 года, — рассказали в Железнодорожном районном суде Новосибирска.

Напомним, отец и сын обвиняются в мошенничестве. 26 октября 2018 года следователи задержали директора скандально известной в городе компании ПТК-30 Антона Коновалова. По версии следствия, в июле дольщик обратился в коммерческую организацию для переоформления документов на квартиру в строящемся доме на другое лицо. Задержание произошло во время передачи денег, после чего Антона Коновалова заключили под арест. В сентябре суд избрал им меру пресечения — два месяца под стражей, которые истекли как раз в ноябре.