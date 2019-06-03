«Он всегда придет на помощь, служил в Сирии»: что известно о спецназовце, погибшем в уличной драке в Подмосковье
В Минобороны подтвердили, что погибший в уличной драке в Подмосковье — спецназовец из Новосибирска Никита Белянкин. Контрактник защитил незнакомых парней ценой собственной жизни. Вечером, прогуливаясь вместе с девушкой, он увидел, как толпа избивает двух парней возле одного из пабов. Никита решил помочь пострадавшим. Но силы были не равны. Тогда спецназовец достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов. В ответ кто-то из толпы напал на него с ножом. Врачи «Скорой» уже не могли помочь молодому человеку.
— Он был уволен по окончанию контракта в феврале этого года, служил в отряде специального назначения, — рассказали «КП»-Новосибирск» в Министерстве обороны.
Парень служил по контракту в спецназе.Фото: СОЦСЕТИ
Один из сослуживцев Белянкина добавил, что парень служил в Сирии, показал себя опытным бойцом.
— Хороший, светлый, добрый человек. Знакомы были мало, познакомились в командировке в Сирии. Я всегда был в нем уверен, что он придет на помощь мне. Вот и тут не мог пройти, видимо, мимо, пришел на помощь незнакомым людям, — рассказал «КП»-Новосибирск» один из действующих военных, попросив не печать его имя и фамилию из-за специфики службы.
Напомним, один из парней, за которых заступился Никита, выжил и находится в больнице, другой получил ножевое ранение — его состояние на данный момент неизвестно. Нападавших было около 10 человек. В СУ СК РФ по Московской области уже заявили, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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ИСТОЧНИК KP.RU