«Он всегда придет на помощь, служил в Сирии»: что известно о спецназовце, погибшем в уличной драке в Подмосковье

СЕГОДНЯ 07:29 2019-06-03T07:34:32+03:00

Ефрейтор из Новосибирска Никита Белянкин служил по контракту и воевал в горячих точках, но в начале этого года решил уйти на гражданку

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В Минобороны подтвердили, что погибший в уличной драке в Подмосковье — спецназовец из Новосибирска Никита Белянкин. Контрактник защитил незнакомых парней ценой собственной жизни. Вечером, прогуливаясь вместе с девушкой, он увидел, как толпа избивает двух парней возле одного из пабов. Никита решил помочь пострадавшим. Но силы были не равны. Тогда спецназовец достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов. В ответ кто-то из толпы напал на него с ножом. Врачи «Скорой» уже не могли помочь молодому человеку.

— Он был уволен по окончанию контракта в феврале этого года, служил в отряде специального назначения, — рассказали «КП»-Новосибирск» в Министерстве обороны.

Парень служил по контракту в спецназе.Фото: СОЦСЕТИ

Один из сослуживцев Белянкина добавил, что парень служил в Сирии, показал себя опытным бойцом.

— Хороший, светлый, добрый человек. Знакомы были мало, познакомились в командировке в Сирии. Я всегда был в нем уверен, что он придет на помощь мне. Вот и тут не мог пройти, видимо, мимо, пришел на помощь незнакомым людям, — рассказал «КП»-Новосибирск» один из действующих военных, попросив не печать его имя и фамилию из-за специфики службы.

Напомним, один из парней, за которых заступился Никита, выжил и находится в больнице, другой получил ножевое ранение — его состояние на данный момент неизвестно. Нападавших было около 10 человек. В СУ СК РФ по Московской области уже заявили, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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— Он достал пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. После этого толпа просто набросилась на него. У кого-то из них был нож. Когда вызвали «скорую», было уже слишком поздно, — рассказала «КП» очевидец Ольга (подробнее).

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/712451" frameborder="0"></iframe> Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 35 лет. Последним местом службы была Сирия.

ИСТОЧНИК KP.RU