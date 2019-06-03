2019-06-03T04:29:05+03:00
Происшествия

Зарезали на глазах у девушки: новосибирский спецназовец погиб, заступаясь за избитых парней в Подмосковье

Ефрейтор СПН ГРУ из Новосибирска Никита Белянкин не смог пройти мимо толпы, которая пинала двух человек
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Никита Белянкин- ефрейтор СПН ГРУ из Новосибирска был убит толпой мигрантов в Подмосковье. Фото: соцсети.Никита Белянкин- ефрейтор СПН ГРУ из Новосибирска был убит толпой мигрантов в Подмосковье. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Спецназовец, который погиб в Подмосковье, оказался из Новосибирска. Напомним, инцидент произошел 1 июня, бывшего ефрейтора ГРУ Никиту Белянкина зарезали в драке, предположительно, это сделали мигранты. Об этом рассказал военкор Семен Пегов в своем авторском проекте War Gonzo.

— В 23:30 он шел с девушкой по улице Новотушинская в деревне Путилково, которая находится прямо у МКАДа. Молодой человек увидел, как возле паба «БирХаус» толпа мигрантов била двух молодых людей. Никита решил заступиться за парней, которых к этому времени уже повалили на землю и забивали ногами. Никиту также сбили с ног и убили ударом ножа в сердце, — поделился Семен Пегов.

Наши коллеги из «КП»-Москва» пообщались с очевидцем ЧП Ольгой:

— Он (Никита) достал пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. После этого толпа просто набросилась на него. У кого-то из них был нож. Когда вызвали «скорую», было уже слишком поздно, — рассказала женщина.

По предварительным данным, один из парней, за которых заступился Никита, выжил и находится в больнице, другой получил ножевое ранение — его состояние на данный момент неизвестно. Нападавших было около 10 человек. В СУ СК РФ по Московской области уже заявили, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Погибшему Никите Белянкину было всего 35 лет. Боец спецслужб ГРУ, он неоднократно бывал в горячих точках. Последним местом службы была Сирия.

Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 35 лет. Последним местом службы была Сирия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на день в Новосибирске: 3 июня будет небольшой дождь
«Маленький чемпион»: самая быстрая малышка обогнала всех за 4 секунды
Не был закреплен: аквариум упал на годовалую девочку в детском саду
Выехал на красный свет: водитель «Рено» погиб в аварии с пассажирским поездом «Кулунда — Новосибирск»
Ходят и не боятся людей: в новосибирском Пашино замечены лоси
«Ловить некого»: сибиряк стал свидетелем массовой гибели рыбы под Новосибирском
«У малышей истерика!»: в день защиты детей кто-то подбросил в песочницу коробку с мертвым котенком
Долгое ожидание: вылет SSJ 100 из Новосибирска в Екатеринбург задерживается на 13 часов
«Стремно таким быть»: сибиряки застыдили парня, укравшего велосипед из подъезда дома
«Мне пофоткаться охота!»: подростки подожгли траву у детской площадки ради яркого селфи
«Ветром надуло»: возле администрации Кировского района взошла конопля
«Все похудели?»: Русская Барби показала шикарную фигуру в купальнике
«Тойота» в столб: в ночном ДТП на трассе погиб водитель и пострадал пассажир
Не выдержала агрессивности: жена экс-губернатора удалила пост из соцсетей о «полезных укусах клеща»
«Маленький чемпион»: сегодня в Новосибирске выберут самого быстрого малыша
Погода на день в Новосибирске: 2 июня потеплеет до плюс 19 градусов
«Он диетический»: уцененный бутерброд, в который недоложили ветчины, повеселил соцсети
«Вспыхнул, будто вату положили»: в Краснообске сгорел Porsche Cayenne
«Ой, два обжорика»: видео, как белая медведица кормит детенышей, умилило соцсети
Трогательно и по-семейному: мэр Новосибирска показал фото с внуками
Папа не пускает: посмотрите, как волк оберегает своих детенышей в зоопарке
В Забайкалье сошел с рельсов пассажирский поезд «Новосибирск-Владивосток»
Ищут два дня: в Новосибирске пропал мужчина с нарушением речи
Угрожал ножом: в Новосибирске ищут грабителя в медицинской маске, напавшего на офис микрозаймов
Погода на день в Новосибирске: 1 июня будет плюс 16 градусов