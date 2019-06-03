Зарезали на глазах у девушки: новосибирский спецназовец погиб, заступаясь за избитых парней в Подмосковье

СЕГОДНЯ 04:23 2019-06-03T04:29:05+03:00

Ефрейтор СПН ГРУ из Новосибирска Никита Белянкин не смог пройти мимо толпы, которая пинала двух человек

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Спецназовец, который погиб в Подмосковье, оказался из Новосибирска. Напомним, инцидент произошел 1 июня, бывшего ефрейтора ГРУ Никиту Белянкина зарезали в драке, предположительно, это сделали мигранты. Об этом рассказал военкор Семен Пегов в своем авторском проекте War Gonzo.

— В 23:30 он шел с девушкой по улице Новотушинская в деревне Путилково, которая находится прямо у МКАДа. Молодой человек увидел, как возле паба «БирХаус» толпа мигрантов била двух молодых людей. Никита решил заступиться за парней, которых к этому времени уже повалили на землю и забивали ногами. Никиту также сбили с ног и убили ударом ножа в сердце, — поделился Семен Пегов.

Наши коллеги из «КП»-Москва» пообщались с очевидцем ЧП Ольгой:

— Он (Никита) достал пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. После этого толпа просто набросилась на него. У кого-то из них был нож. Когда вызвали «скорую», было уже слишком поздно, — рассказала женщина.

По предварительным данным, один из парней, за которых заступился Никита, выжил и находится в больнице, другой получил ножевое ранение — его состояние на данный момент неизвестно. Нападавших было около 10 человек. В СУ СК РФ по Московской области уже заявили, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Погибшему Никите Белянкину было всего 35 лет. Боец спецслужб ГРУ, он неоднократно бывал в горячих точках. Последним местом службы была Сирия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/712451" frameborder="0"></iframe> Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 35 лет. Последним местом службы была Сирия.

ИСТОЧНИК KP.RU