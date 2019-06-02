Долгое ожидание: вылет SSJ 100 из Новосибирска в Екатеринбург задерживается на 13 часов

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-02T12:50:40+03:00

Сегодня в новосибирском аэропорту Толмачево отложили вылет очередного Sukhoi Superjet 100

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В воскресенье, 2 июня, вылет самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» из Новосибирска в Екатеринбург задержали на 13 часов.

— Задержка рейса до Екатеринбурга связана с поздним прибытием самолета, —добавили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

Согласно данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, вылет рейса до Екатеринбурга планировался в 9:10 утра, однако, расчетное время вылета теперь — 22:10.

Добавим, ранее эксперты усомнились в пригодности авиалайнеров Sukhoi Superjet 100. Были отменены и перенесены несколько рейсов.

Напомним, 5 мая Superjet авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Шереметьево в Мурманск, но вскоре полыхающий самолет приземлился обратно, погибли 41 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU