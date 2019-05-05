ЧП в Шереметьево: из-за вспыхнувшего самолета задерживаются рейсы в Новосибирск и десятки других городов

5 Май 21:27 2019-05-05T21:28:21+03:00

Не менее 13 человек погибло при аварийной посадке самолета в Шереметьево.

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В Шереметьево из-за возгорания приземлился самолет, который должен был лететь из Москвы в Мурманск. В пожаре погибло не менее 13 человек. Из-за ЧП многие другие рейсы этого аэропорта пришлось перенести.

По данным онлайн-табло «Шереметьево», задерживается вылет в Новосибирск аэробуса компании «Аэрофлот». Его отправление с 20.30 по московскому времени перенесено на 21.55.

Кроме этого задерживаются рейсы из Шереметьево в другие города страны и мира: в Калининград, Уфу, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Саранск, Астрахань, Лион, Болонью, Минск, Ереван, Ташкент, Стамбул, Пекин и другие. Всего, по данным онлайн-табло, около тридцати рейсов. Длительность предполагаемой задержки – до нескольких часов.

В Шереметьево загорелся пассажирский самолёт. Погибли 13 человек, из них двое детей 00:00 00:00

Напомним, что из-за возгорания в Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet 100. Известно, что, задохнувшись дымом, погибло не менее 13 пассажиров. По предварительной информации, одной из причин, по которой люди не успели вовремя выйти, стали попытки спасти ручную кладь.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/706943" frameborder="0"></iframe> Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

ИСТОЧНИК KP.RU