«Не выдержала агрессивности: жена экс-губернатора удалила пост из соцсетей о «полезных укусах клеща»
Наталья Толоконская, заслуженный врач России, супруга бывшего губернатора Новосибирской области и Красноярского края, назвала своих оппонентов невеждами, а потом почистила свои странички в «Фейсбуке» и «Инстаграме»
Наталья Толоконская, супруга известного политика Виктора Толоконского, удалила свои записи со страницы в «Фейсбуке», а также закрыла свой «Инстаграм» от посторонних. Причина — скандальный пост о клещах. Толоконская, которая носит звание заслуженного врача России, посоветовала подписчикам не бояться энцефалита.
Тот самый пост, что вызвал негативную реакцию у подпичиков. Фото: соцсети.
Многих подписчиков это возмутило. Они обрушились на доктора медицинских наук с критикой. Даже бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко не смог остаться в стороне, назвал рекомендации Толоконской безответственными.
— Страшная сила — невежество, когда человек запрещает себе знания, в которых открывается его гигантский ресурс! А главное, откуда такая агрессивность? — в ответ написала в комментариях жена экс-губернатора.
Но, видимо, не выдержала агрессивных и негативных отзывов в свой адрес со стороны пользователей соцсетей и удалила скандальные записи.
Теперь пост о клещах исчез, а страница закрыта для пользователей. Фото: соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU