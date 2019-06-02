«Не выдержала агрессивности: жена экс-губернатора удалила пост из соцсетей о «полезных укусах клеща»

СЕГОДНЯ 07:51 2019-06-02T07:52:01+03:00

Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей полезны для сибиряков. Фото: соцсети.

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Наталья Толоконская, заслуженный врач России, супруга бывшего губернатора Новосибирской области и Красноярского края, назвала своих оппонентов невеждами, а потом почистила свои странички в «Фейсбуке» и «Инстаграме»

Наталья Толоконская, супруга известного политика Виктора Толоконского, удалила свои записи со страницы в «Фейсбуке», а также закрыла свой «Инстаграм» от посторонних. Причина — скандальный пост о клещах. Толоконская, которая носит звание заслуженного врача России, посоветовала подписчикам не бояться энцефалита.

Тот самый пост, что вызвал негативную реакцию у подпичиков. Фото: соцсети.

Многих подписчиков это возмутило. Они обрушились на доктора медицинских наук с критикой. Даже бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко не смог остаться в стороне, назвал рекомендации Толоконской безответственными.

— Страшная сила — невежество, когда человек запрещает себе знания, в которых открывается его гигантский ресурс! А главное, откуда такая агрессивность? — в ответ написала в комментариях жена экс-губернатора.

Но, видимо, не выдержала агрессивных и негативных отзывов в свой адрес со стороны пользователей соцсетей и удалила скандальные записи.

Теперь пост о клещах исчез, а страница закрыта для пользователей. Фото: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU