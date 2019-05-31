«Страшная сила - невежество»: жена Виктора Толоконского назвала укусы клещей полезными для здоровья
Скандальный пост Наталья Толоконская, жена экс-губернатора Новосибирской области и Красноярского края Виктора Толоконского, опубликовала на своей страничке в «Фейсбуке».
- В Сибири - природном очаге клещевого энцефалита - очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям, - заявила Наталья Толоконская. - Вот почему сельские жители живут спокойно и почти не болеют, тем более тяжелыми формами.
Дальше – больше: она начала убеждать своих подписчиков в том, что иммуноглобулин, который используется для экстренной профилактики в случае укусов, - «морально устаревший» способ борьбы с инфекциями. И посоветовала принимать гомеопатию:
- Даже если при этом вы переболеете обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, да еще получите вовремя новую порцию волшебной терапии, Ваше здоровье и ресурсы организма поднимутся на невиданный уровень, - уверена Наталья Толоконская.
Подписчиков возмутило, что такие рекомендации дает доктор медицинских наук, и они тут же обрушились на женщину с критикой:
- У меня одноклассника парализовало, а вы нормально так рекламируете гомеопатию – пожалуй, это один из самых мягких комментариев в адрес Натальи.
Всем критикам Толоконская также ответила в соцсетях:
- Страшная сила- невежество, когда человек запрещает себе знания, в которых открывается его гигантский ресурс! А главное, откуда такая агрессивность? – недоумевает жена экс-губернатора.
ИСТОЧНИК KP.RU