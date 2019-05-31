2019-05-31T22:13:41+03:00
Общество

«Страшная сила - невежество»: жена Виктора Толоконского назвала укусы клещей полезными для здоровья

Она уверена, что, если человек заболеет после такого укуса, это поможет укрепить его иммунитет
Татьяна СОЛОВОВА
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Людмила Толоконская уверена, что клещи сибирякам не навредят. Фото: соцсетиЛюдмила Толоконская уверена, что клещи сибирякам не навредят. Фото: соцсети
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Скандальный пост Наталья Толоконская, жена экс-губернатора Новосибирской области и Красноярского края Виктора Толоконского, опубликовала на своей страничке в «Фейсбуке».

- В Сибири - природном очаге клещевого энцефалита - очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям, - заявила Наталья Толоконская. - Вот почему сельские жители живут спокойно и почти не болеют, тем более тяжелыми формами.

Дальше – больше: она начала убеждать своих подписчиков в том, что иммуноглобулин, который используется для экстренной профилактики в случае укусов, - «морально устаревший» способ борьбы с инфекциями. И посоветовала принимать гомеопатию:

- Даже если при этом вы переболеете обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, да еще получите вовремя новую порцию волшебной терапии, Ваше здоровье и ресурсы организма поднимутся на невиданный уровень, - уверена Наталья Толоконская.

Подписчиков возмутило, что такие рекомендации дает доктор медицинских наук, и они тут же обрушились на женщину с критикой:

- У меня одноклассника парализовало, а вы нормально так рекламируете гомеопатию – пожалуй, это один из самых мягких комментариев в адрес Натальи.

Всем критикам Толоконская также ответила в соцсетях:

- Страшная сила- невежество, когда человек запрещает себе знания, в которых открывается его гигантский ресурс! А главное, откуда такая агрессивность? – недоумевает жена экс-губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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