«Устал стоять»: в Новосибирске на дорогу свалился столб

23 Май 11:20 2019-05-23T11:20:33+03:00

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Новосибирские водители, проезжавшие сегодня по улице Сурикова могли столкнуться с препятствием на дороге, поскольку там упал столб линии электропередач.

— В Дзержинском районе на улице Сурикова на дорогу «прилег» столб, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Пока машины аккуратно объезжают столб. По какой причине он вдруг рухнул на дорогу, выяснятся. Зато пользователи соцсетей уже обсуждают ЧП, не забывая шутить, ведь совсем недавно треснувший на Затулинке столб стал главной новостью местных пабликов. А все после того, как неравнодушные местные жители решили починить его с помощью… изоленты.

— Устал стоять, — шутит один.

— Пусть отдохнет, — соглашается второй.

— Где мастера с синей изолентой? — задается вопросом третий.

— Хорошо, что просто упал и никого не зацепил, — добавляет четвертый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/710512" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске на дорогу свалился столб.

ИСТОЧНИК KP.RU