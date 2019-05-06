2019-05-06T18:30:55+03:00
Общество

От изоленты до ремонта: треснувший столб на Затулинке все-таки починили

Местные жители даже объявляли флешмоб — вместе клеили трещину подручными средствами
Екатерина КОМЯКОВА
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Местные жители не пожалели скотча и изоленты для столба. Фото: vk.com/typical_zatulinkaМестные жители не пожалели скотча и изоленты для столба. Фото: vk.com/typical_zatulinka
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В Новосибирске, в районе Затулинки, треснувший столб стал главной новостью местных пабликов. О проблеме сначала сообщил один человек, вскоре на опоре появилась изолента. Ясно, что эта мера была саркастичной, тем не менее, она была поддержана многими жителями.

— Объявляю флешмоб. Каждый, кто видит эту запись — делает репост и идет чинить столб с трещиной синей изолентой, чтобы на века! Через неделю посмотрим, насколько сильна синяя изолента и затулинская забота! — написал в группе «Типичная затулинка» 28 апреля один из затулинцев, поставив рядом с записью хештег «лечимстолб».

Уже на следующий день в той же группе появились снимки с тем же столбом, но перемотанным изолетной всеми цветами радуги. Видимо, любовь затулинцев оказалась очень сильной.

Изолента оказалась не единственной мерой принятой местными жителями, также был сделан звонок в единую диспетчерскую службу, хозяев столба нашли. Уже сегодня стало известно, что коммунальные службы приступили к адекватному ремонту опоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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