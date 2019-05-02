И так сойдёт: в Новосибирске треснувший железобетонный столб перемотали изолентой

СЕГОДНЯ 13:32 2019-05-02T13:32:31+03:00

Треснувший у основания столб на Петухова перемотали изолентой. Фото: vk.com/typical_zatulinka

Автор фото спрашивает, как долго продержится данная конструкция

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Фотография треснувшего столба, перемотанного изолентой, появилась в паблике «Типичная Затулинка». Автор поясняет, что объявляет флешмоб, предлагая сделать репост снимка и отправиться «чинить столб с трещиной синей изолентой, чтобы на века!»

- Через неделю посмотрим, насколько сильна синяя изолента и затулинская забота! Спасём столб синей изолентой!,— призывает паблик.

Таким образом новосибирцы рассчитывают привлечь внимание к потенциально опасной световой опоре.

С помощью всеобщего обсуждения вопроса местные жители рассчитывают обратить внимание властей к треснувшему столбу, который, по их данным, в таком состоянии уже больше месяца.

Впрочем, жизнь не стоит на месте. В настоящее время к синей изоленте добавились и ряд других лент. Правда, вопрос по-прежнему остаётся актуальным.

- такая вот "цыганская сварка" позволит чиновникам сказать, что ремонтные работы уже проведены?, - вопрошает паблик «Типичная Затулинка».

Пользователи не стесняются комментировать фотографию:

- Арматура не выдержала, изолента выдержит,– пишут одни.

- Технологично, - подчёркивают вторые.

- Заклеивают чтобы было видно что трещина растёт, а если трещина растёт то изолента, - отмечают третьи.

- Приедут службы и перемотают скотчем как надо. Вместо изоленты, -подсказывают четвёртые.

ИСТОЧНИК KP.RU