Посадят, но через 13 лет: бывшему главврачу СО РАН отсрочили наказание за миллионную кражу из-за ребенка

22 Май 12:25 2019-05-22T12:41:54+03:00

Бывший главврач СО РАН будет отбывать свое наказание в колонии в 2032 году. Фото: gp29.mznso.ru.

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В Новосибирске вынесли приговор бывшей врио главврача Центральной клинической больницы СО РАН Екатерине Комиссаровой, а также ее мужу Сергею Шевлякову и директору и сотруднику компании «АЛ Сибтрейд» Олегу Белову и Алексею Аксенову.

Напомним, следствию стало известно, что в июле 2017 года Комиссарова вместе со своим мужем и знакомым замдиректором ООО «АЛ Сибтрейд» заключила госконтракт на проведение ремонта оборудования в больнице на сумму более 2 млн. рублей. При этом, оборудование было исправным и не требовало ремонта. В том же 2017 году обвиняемая получила от ООО «Профессионал» партию китайских шприцев вместо германских, причинив больнице ущерб на сумму в 320 тыс. рублей. Кроме того, в личных целях она использовала имеющийся у больницы автомобиль УАЗ. Машина при помощи супруга была перевезена в один из районов Алтайского края, где у него находился земельный участок.

Всем участникам сговора было предъявлено обвинение по одной статье — присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновным, совершенное в особо крупном размере. Во время следствия Екатерина Комиссарова родила дочку.

— Суд признал Комиссарову виновной и назначил ей наказание — лишение свободы на 4 года с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях сроком на 2,5 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Однако ее реальное отбывание отсрочено до достижения ребенком 14-летнего возраста, то есть отбывать наказание она будет после 21 апреля 2032 года, — рассказали в пресс-службе Советского районного суда Новосибирска.

Ее муж Сергей Шевляков получил 3, 5 года в исправительной колонии общего режима.

Олег Белов получил 2 года условно с испытательным сроком 2 года, а Алексей Аксенов — 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU