2019-05-22T12:08:01+03:00
Здоровье

Новосибирцев предупредили об опасности менингита

В России за год заболеваемость менингококковой инфекцией выросла на 10%
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Сейчас по всему миру проводят просветительские мероприятия, направленные на повышение информированности населения о менингококковой инфекции (МИ). Для России эта проблема также актуальна: заболеваемость менингококковой инфекцией в РФ за 2018 год (в сравнении с 2017 годом) выросла на 10%.

Менингит - тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением мягких оболочек головного и спинного мозга. Самый опасный из всех видов менингита - менингококковый. Он начинается с симптомов, очень похожих на ОРВИ, и поэтому зачастую не диагностируется в первые часы. Инфекция развивается стремительно и за сутки может унести жизнь человека или привести к серьезным и необратимым последствиям. Особенно опасен менингит для детей раннего возраста, подростков и молодых взрослых.

Эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний является вакцинация. В России вакцинация против менингококковой инфекции не входит в Национальный календарь прививок, но доступна для самостоятельной вакцинации по графику 9 и 12 месяцев.

В нашей стране доступны вакцины от менингококковой инфекции и менингококкового менингита для взрослых, подростков и детей, начиная с девятимесячного возраста.

Бороться с инфекцией лучше вместе!

#вместепротивменингита

#предупредитьменингит

#предупреждензначитвооружен

ИСТОЧНИК KP.RU

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