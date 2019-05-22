2019-05-22T05:41:06+03:00
Происшествия

Опасные перекрестки: водители такси устроили два ДТП в Ленинском районе

Сразу две аварии произошли сегодня утром, 22 мая в Ленинском районе
Надежда ЯРКОВА
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Аварии произошли в одном районе. Фото: читатель.Аварии произошли в одном районе. Фото: читатель.
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Участниками аварий стали две машины «Яндекс.Такси», а также трамвай.

— На пересечении улиц Титова и Петропавловская столкнулись Hyundai Solaris брендированный «Яндекс.Такси» и Toyota Gaia, — рассказала «КП» — Новосибирск жительница Новосибирска Василина.

О пострадавших информации нет, подробности аварии выясняются.

— Ниже по Титова на перекрестке с улицей Троллейной, водитель Hyundai Solaris брендированного «Яндекс.Такси» не заметил трамвай, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы добавляют, что на данном участке дороги не работает светофор.

Добавим, что это далеко не первая авария с участием «Яндекс.Такси». Не так давно на Бердском шоссе произошла смертельная авария, в которой погиб водитель такси.

ДТП не обошлись без участия "Яндекс.Такси". Фото: читатель.

ДТП не обошлись без участия "Яндекс.Такси". Фото: читатель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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