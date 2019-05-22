Опасные перекрестки: водители такси устроили два ДТП в Ленинском районе
Участниками аварий стали две машины «Яндекс.Такси», а также трамвай.
— На пересечении улиц Титова и Петропавловская столкнулись Hyundai Solaris брендированный «Яндекс.Такси» и Toyota Gaia, — рассказала «КП» — Новосибирск жительница Новосибирска Василина.
О пострадавших информации нет, подробности аварии выясняются.
— Ниже по Титова на перекрестке с улицей Троллейной, водитель Hyundai Solaris брендированного «Яндекс.Такси» не заметил трамвай, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы добавляют, что на данном участке дороги не работает светофор.
Добавим, что это далеко не первая авария с участием «Яндекс.Такси». Не так давно на Бердском шоссе произошла смертельная авария, в которой погиб водитель такси.
ДТП не обошлись без участия "Яндекс.Такси". Фото: читатель.
ИСТОЧНИК KP.RU