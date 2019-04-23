«Шкода» в столб: водитель такси погиб в ДТП с погрузчиком на Бердском шоссе
Смертельная авария произошла сегодня, 23 апреля в 1:15 ночи на Бердском шоссе.
— Водитель 1967 года рождения за рулем Skoda Rapid сервиса «Яндекс Такси» ехал по Бердскому шоссе со стороны улицы Механическая в сторону Одоевского и в пути следования возле дома № 30 по Бердскому шоссе врезался в погрузчик дорожной службы, который ехал в попутном направлении, — рассказал инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.
В ДТП водитель «Шкоды» получил травмы, не совместимые с жизнью.
Очевидцы отмечают, что после столкновения с машиной коммунальных служб, «Шкода» отлетела в столб и деревья.
В ДТП погиб водитель такси. Фото: ГИБДД Новосибирск.
ИСТОЧНИК KP.RU