2019-05-18T12:25:17+03:00
Общество

Заменили на «Любовь»: в Новосибирске появился новый дорожный знак

Он сменил табличку с перечеркнутым словом «счастье»
Екатерина КОМЯКОВА
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Дорожный знак с надписью "Любовь" позабавила сибиряков.Дорожный знак с надписью "Любовь" позабавила сибиряков.
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В Новосибирском поселке Гвардейский в микрорайоне Пашино, рядом с автобусной остановкой, кто-то хулиганит уже несколько дней. Сначала жители заметили в этом месте на столбе подобие дорожного знака с перечеркнутым словом «счастье», но накануне это место опустело. Кто-то подумал, что это надзорные службы постарались, но нет. Видимо, против одного шутника нашелся другой, только с оптимистичным настроем.

— Сегодня в этом же месте, появился другой знак, теперь там написано слово «любовь», причем не перечеркнутое. Наверное, это местные чиновники повесили. Мол, у нас в городке полное счастье, — предполагает жительница, приславшая в редакцию «Комсомолки» новое фото.

Ранее сибирячка предполагала, что знак с условным названием «счастья нет» рисовал человек, уставший ждать автобус. Знак висел несколько дней, его никто не снимал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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