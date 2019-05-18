Заменили на «Любовь»: в Новосибирске появился новый дорожный знак

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-18T12:25:17+03:00

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В Новосибирском поселке Гвардейский в микрорайоне Пашино, рядом с автобусной остановкой, кто-то хулиганит уже несколько дней. Сначала жители заметили в этом месте на столбе подобие дорожного знака с перечеркнутым словом «счастье», но накануне это место опустело. Кто-то подумал, что это надзорные службы постарались, но нет. Видимо, против одного шутника нашелся другой, только с оптимистичным настроем.

— Сегодня в этом же месте, появился другой знак, теперь там написано слово «любовь», причем не перечеркнутое. Наверное, это местные чиновники повесили. Мол, у нас в городке полное счастье, — предполагает жительница, приславшая в редакцию «Комсомолки» новое фото.

Ранее сибирячка предполагала, что знак с условным названием «счастья нет» рисовал человек, уставший ждать автобус. Знак висел несколько дней, его никто не снимал.

ИСТОЧНИК KP.RU