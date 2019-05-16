2019-05-16T11:40:15+03:00
Общество

Счастья нет: уставшие ждать транспорт пассажиры придумали новый дорожный знак

Сибиряки с отличным чувством юмора живут в закрытом военном городке — поселке Гвардейский
Надежда ЯРКОВА
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В поселке Гвардейский появился новый знак. Фото: читатель.В поселке Гвардейский появился новый знак. Фото: читатель.
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В ожидании маршрутки местные жители поставили новый дорожный знак рядом с остановкой в одном из районов Новосибирска.

— В поселке Гвардейский невозможно дождаться маршрутку №53. Видимо поэтому, кто-то из пассажиров решил пошутить на эту тему и поставил такой знак, — поделилась приславшая фото «КП» — Новосибирск» подписчица.

На фото видно, что помимо традиционных дорожных знаков «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор», появился и новый — зачеркнутое слово Счастье. Такой знак можно понимать по-разному, наверное, тот, кто его поставил, хотел сказать, что счастье запрещено, или его здесь нет.

Женщина добавила, что знак висит уже несколько дней и пока его никто не снял.

На знаке слово Счастье оказалось перечеркнуто. Фото: читатель.

На знаке слово Счастье оказалось перечеркнуто. Фото: читатель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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