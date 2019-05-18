2019-05-18T09:03:39+03:00
Дом. Семья

Что будет, если ягуару дать коробку: на видео хищник превратился в котенка

Белла вдруг начала прыгать вокруг картонной игрушки [видео]
Екатерина КОМЯКОВА
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Ягуар Белла играет с коробкой. Фото: кадр из видео Анны НОВИКОВОЙЯгуар Белла играет с коробкой. Фото: кадр из видео Анны НОВИКОВОЙ
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Как известно, коты часто используют коробки в качестве уютной кроватки или места, куда можно спрятаться, чтобы никто тебя не доставал. Сотрудники Новосибирского зоопарка решили проверить, что будет, если принести коробку большому хищнику — ягуару. Под опыт попала пантера Белла, именно ей в клетку попала картонная штуковина непонятного происхождения. Сначала огромная кошка обнюхала подарок, потом начала об него тереться, а в итоге вовсе начала перепрыгивать через занятную вещицу. А что еще делать, если коробка по размеру не подходит?

Зрителям младшего возраста игра понравилась, на видео слышно, как они смеются и даже зовут животное:

— Белла, кис-кис!

Однако, несмотря на милые игры, животное очень опасно. Именно Белла стала виновницей трагедии, случившейся в зоопарке в 2013 году.

В настоящее время в Новосибирском зоопарке живут пятнистый самец Порги и две черные самки Белла и Кимми. У них рождаются как пятнистые малыши, так и малыши — меланисты, то есть черные ягуары, их также их называют черными пантерами.

Не так давно мы рассказывали, как реагирует на коробку другой обитатель зоопарка — манул, он попытался в нее влезть, но у него ничего не получилось.

Ягуар играет с коробкой..

ИСТОЧНИК KP.RU

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