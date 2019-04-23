Это все кошачьи гены: толстый манул попытался залезть в маленькую коробку

СЕГОДНЯ 19:54 2019-04-23T19:54:55+03:00

Очень обидно - коробка есть, а влезть не получается. Фото: кадр из видеоролика.

У него ничего не вышло… [видео]

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Все помнят про короткие ролики, где котики за две секунды принимают форму коробки? Манул из Новосибирского зоопарка попытался доказать, что он точно такой же настоящий котик! Сотрудники зоопарка поставили в вольер к дикому зверю обычную картонную коробку. Казалось бы, ничего особенного, но что тут началось… Коробка была обнюхана со всех сторон, а после примерена. Только не целиком. Большой пушистый манул так и не смог полностью влезть в этот уютный картонный «домик». «Или лапы, или голова», — говорит животному мироздание.

— Они тоже любят коробки! Кошки есть кошки! — восхищаются зрители.

— Ему главное, чтобы хоть одна лапа влезла! — смеются те, кто уже посмотрел видео.

Напомним, в начале апреля в Новосибирском зоопарке уже снимали ролик про игры манула, тогда дикий зверь с удовольствием «охотился» на мячик. Читатели «Комсомолки» сразу прокомментировали забавное сообщение:

— Порадуйте зверя, дайте ему коробочку.

Видимо, посыл был услышан. Может быть, в следующий раз коробочку дадут побольше?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/704923" frameborder="0"></iframe> Манул пытается залезть в коробку..

ИСТОЧНИК KP.RU