Это все кошачьи гены: толстый манул попытался залезть в маленькую коробку
Все помнят про короткие ролики, где котики за две секунды принимают форму коробки? Манул из Новосибирского зоопарка попытался доказать, что он точно такой же настоящий котик! Сотрудники зоопарка поставили в вольер к дикому зверю обычную картонную коробку. Казалось бы, ничего особенного, но что тут началось… Коробка была обнюхана со всех сторон, а после примерена. Только не целиком. Большой пушистый манул так и не смог полностью влезть в этот уютный картонный «домик». «Или лапы, или голова», — говорит животному мироздание.
— Они тоже любят коробки! Кошки есть кошки! — восхищаются зрители.
— Ему главное, чтобы хоть одна лапа влезла! — смеются те, кто уже посмотрел видео.
Напомним, в начале апреля в Новосибирском зоопарке уже снимали ролик про игры манула, тогда дикий зверь с удовольствием «охотился» на мячик. Читатели «Комсомолки» сразу прокомментировали забавное сообщение:
— Порадуйте зверя, дайте ему коробочку.
Видимо, посыл был услышан. Может быть, в следующий раз коробочку дадут побольше?
Манул пытается залезть в коробку..
ИСТОЧНИК KP.RU