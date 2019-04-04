«Я гордый хищный страшный зве... О, мячик!»: манул рассмешил соцсети игрой в футбол
Видео с подвижным манулом из Новосибирского зоопарка им. Р. Шило умилило пользователей соцсетей. На кадрах огромный толстый манул приводит себя в форму. Как бывалый футболист, котейка катает мячик по своему вольеру.
— На видео годовалый манул, один из тех котят, которых выкармливала домашняя кошка, — пояснили в зоопарке, добавив, что манул стал очень активный, так как «радуется весне».
Комментаторы в ответ шутят:
— Хорошо кормите милягу!
— Котики, они хоть домашние, хоть хищные, хоть большие, хоть маленькие они все равно котики!
— «Я гордый хищный страшный зве... О, мячик!»
Манул радуется весне и учится играть в мяч.
ИСТОЧНИК KP.RU