«Я гордый хищный страшный зве... О, мячик!»: манул рассмешил соцсети игрой в футбол

СЕГОДНЯ 20:47 2019-04-04T20:47:40+03:00

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Видео с подвижным манулом из Новосибирского зоопарка им. Р. Шило умилило пользователей соцсетей. На кадрах огромный толстый манул приводит себя в форму. Как бывалый футболист, котейка катает мячик по своему вольеру.

— На видео годовалый манул, один из тех котят, которых выкармливала домашняя кошка, — пояснили в зоопарке, добавив, что манул стал очень активный, так как «радуется весне».

Комментаторы в ответ шутят:

— Хорошо кормите милягу!

— Котики, они хоть домашние, хоть хищные, хоть большие, хоть маленькие они все равно котики!

— «Я гордый хищный страшный зве... О, мячик!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/701304" frameborder="0"></iframe> Манул радуется весне и учится играть в мяч.

ИСТОЧНИК KP.RU