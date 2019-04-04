2019-04-04T20:47:40+03:00
Дом. Семья

«Я гордый хищный страшный зве... О, мячик!»: манул рассмешил соцсети игрой в футбол

Любимец интернет-публики радуется весне и, похоже, пытается сбросить лишние килограммы
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
Манул оказался неравнодушен к мячикам. Фото: Новосибирский зоопарк им. Р. ШилоМанул оказался неравнодушен к мячикам. Фото: Новосибирский зоопарк им. Р. Шило
Изменить размер текста:

Видео с подвижным манулом из Новосибирского зоопарка им. Р. Шило умилило пользователей соцсетей. На кадрах огромный толстый манул приводит себя в форму. Как бывалый футболист, котейка катает мячик по своему вольеру.

— На видео годовалый манул, один из тех котят, которых выкармливала домашняя кошка, — пояснили в зоопарке, добавив, что манул стал очень активный, так как «радуется весне».

Комментаторы в ответ шутят:

— Хорошо кормите милягу!

— Котики, они хоть домашние, хоть хищные, хоть большие, хоть маленькие они все равно котики!

— «Я гордый хищный страшный зве... О, мячик!»

Манул радуется весне и учится играть в мяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Цирк уехал, а медведи остались: бывшие дрессировщики просят у чиновников еды для семейства ручных хищников
Изощренно убить голубя: ради ролика на YouTube подростки заманивали птиц под колеса машин
«На вас дело завели»: автомобилистов начали разводить горе-юристы
Портулатки и клеомы: в Новосибирске посадят цветы из Волгоградской области и Томска
Купание под елкой: в новосибирском парке разобьют два бассейна
«Перебегал дорогу»: водитель отписался в соцсетях, как сбил пешехода
«Флешмоб» в луже: в Новосибирских ямах застревают даже грузовики
Они предупредили: новосибирцы обмотали пленкой машину, припаркованную у входа в подъезд
«Классная, но каблуки беспокоят»: звезда тверка станцевала в спортивных штанах и босоножках
К следователям можно будет обратиться во ВКонтакте
Андрей Травников: «Не возникает вопросов, почему форум «Городские технологии» имеет столь высокий статус»
В Новосибирске откроется приемная ГИТИС
«До школы не дошел»: в Новосибирске пропал одиннадцатиклассник
«Обычный весенний дождик»: новосибирцев не испугал шторм в Паттайе
Пациент, пиши грамотно: две больницы станут площадками «Тотального диктанта»
Романтика обернулась скандалом: машинист новосибирского метро посадил управлять поездом подружку-блондинку
Покорми меня носками: сибирячка шьет забавные игрушки «для порядка»
Наказание по фотографии очевидца: МВД готово привлечь автонарушителя с «модным» номером по снимку, который сделал блогер
Как обманывают на ремонте: мошенник взял 125 тысяч и «потерялся»
Не видать вам Познера и Макаревича: места на Тотальный диктант с либеральными «диктаторами» в Новосибирске закончились
Дубинки, нунчаки и золотые кастеты: новосибирцы массово выписывают холодное оружие из других стран
Мухи-моржи: в Новосибирске еще не растаял снег, а в городе уже замечены летние насекомые