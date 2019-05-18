2019-05-18T07:36:34+03:00
Дом. Семья

Он сам туда залез: бельчонка застукали за воровством корма для попугаев

Новосибирские волонтеры пытались его отпугнуть, но в ответ получили только недовольное урчание [видео]
Екатерина КОМЯКОВА
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Бельчонок не поймет, почему ему считают воришкой. Фото: vk.com/smallbirds54Бельчонок не поймет, почему ему считают воришкой. Фото: vk.com/smallbirds54
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На этих смешных кадрах бельчонок проявил свою смекалку, увидел что-то съедобное и решил перекусить. Его не испугал размер емкости, пока ты мал, можешь залезть куда угодно. Правда, случилось непредвиденное: малыша поймали на месте «преступления», ведь он решил поживиться чужой едой, предназначенной для попугаев. Вместо сурового наказания, зверек получил фотосессию. Снимки сделали волонтеры из Центра реабилитации диких животных. Здесь детеныш живет несколько недель, на улице его нашли новосибирцы, решили, что бельчонку нужна помощь и отнесли в ЦРЖД. Бельчонок быстро освоился и уже начал воровать еду.

— Вот вам фото бандита, он был замечен за кражей корма для попугаев. Его не останавливают ни вежливые просьбы, ни настойчивые советы покинуть место преступления! За это проказник назван «Уркой» — его невозможно сбить с толку, но в ответ можно получить лишь порцию звуков недовольства, — пишут забавные комментарии волонтеры.

пушистый зверек легко принимает форму банки. Фото: vk.com/smallbirds54

пушистый зверек легко принимает форму банки. Фото: vk.com/smallbirds54

Через неделю зверька намерены выпустить на волю.

Весной волонтерам заботливые новосибирцы часто приносят бельчат и зайчат. Не всегда это оправдано, иногда, как говорят зоозащитники, лучшая помощь дикому зверьку — это быстрее пройти мимо.

Главное, не превратиться в попугая... Фото: vk.com/smallbirds54

Главное, не превратиться в попугая... Фото: vk.com/smallbirds54

Белочка издает странные звуки во время еды..

ИСТОЧНИК KP.RU

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