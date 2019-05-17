Не надо было его подбирать! Волонтеры выкармливают 10-дневного зайчонка

СЕГОДНЯ 07:36 2019-05-17T07:37:10+03:00

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Неравнодушные люди не смогли пройти мимо зайчика в лесу и забрали его себе, чего делать не стоило.

— Привезли малыша, которому всего около десяти дней, к нам сегодня ночью. Он здоров, с хорошим аппетитом и прочими жизненными показателями в относительной норме. Малыша зайца-беляка нашли в Кемерово, в лесу одного неравнодушные люди и забрали себе, думая, что он пропадет. Они живут в частном доме, имеют козу, вот и кормили детеныша козьим парным молочком, но после решили, что его надо куда-то пристраивать и так он попал к нам, — рассказала «КП» — Новосибирск» координатор Центра реабилитации диких животных (ЦРХП НСО) Алиса Богомолова.

Волонтер отметила, что подбирать зайчонка, конечно не надо было.

— У нас же, у российского человека душа сердобольная, если маленькое — значит покинутое и голодное, вот его и подобрали и сейчас вся Россия будет этим зайчонком заниматься, — добавила координатор центра.

Она уточнила, что сейчас в планах — выкормить малыша на правильной замене естественного питания, пока он не переедет на твердое питание, дать ему окрепнуть и отправить дальше — в Центр реабилитации диких зайцев в Москву, где его полноценно подготовят к выпуску в дикую природу. Там его научат и избегать хищников, и быстро бегать, отличать своих от чужих, другими словами, полная адаптация к жизни на свободе.

Из НОвосибирска зайчик поедет в Москву. Фото: Алиса Богомолова.

ИСТОЧНИК KP.RU