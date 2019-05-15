2019-05-15T06:38:13+03:00
Общество

«Пошла жара»: поклонники обсуждают стоимость нижнего белья Элджея

В соцсетях уверяют, что боксеры репера стоят более 3000 рублей
Надежда ЯРКОВА
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Теперь фанаты добрались до нижнего белья скандального рэпера. Фото: instagram.com/sayonaraboy.Теперь фанаты добрались до нижнего белья скандального рэпера. Фото: instagram.com/sayonaraboy.
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Фанаты рэпера не на шутку разошлись, обсуждая его дорогую одежду, и теперь добрались до нижнего белья певца, обсуждая его цену. На странице пользователя clothesofsayonaraboy уточняют, что боксеры Supreme Hanes Briefs Black, котрые носит Элджей стоят 3120 рублей за штуку.

Пользователей соцсетей такая цена не удивила, но порадовал сам факт, что теперь они могут обсуждать и его белье. Вот что пишут комментаторы об этом:

— Думала, не дождусь, — пишет фанатка.

— О, все по трусам пошли, — смеется другой подписчик.

— Уф, пошла жара: давно хотела такой пост, — добавляет третья.

Напомним, не так давно Элджей удивил поклонников стоимостью своих вещей и ювелирных украшений. Как оказалось, одна из его цепочек стоит 10 миллионов 693 тысячи рублей.

Певец предпочитает белье марки Supreme. Фото: instagram.com/clothesofsayonaraboy.

Певец предпочитает белье марки Supreme. Фото: instagram.com/clothesofsayonaraboy.

ИСТОЧНИК KP.RU

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