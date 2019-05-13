2019-05-13T11:00:55+03:00
Общество

«10 квартир можно купить»: Элджей похвастался цепочками за 18 миллионов рублей

Оказалось, одно украшение певца стоит больше, чем его BMW
Надежда ЯРКОВА
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Фото: instagram.com/clothesofsayonaraboy Ювелирные украшения Элджея стоят дороже его машины. Фото: instagram.com/clothesofsayonaraboy.Фото: instagram.com/clothesofsayonaraboy Ювелирные украшения Элджея стоят дороже его машины. Фото: instagram.com/clothesofsayonaraboy.
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Скандальный рэпер Элджей удивляет фанатов не только своей одеждой, но и дорогостоящими ювелирными украшениями. Например, на странице пользователя clothesofsayonaraboy выложены фото певца, где на нем красуется цепочка «SOLITAIRE DIAMOND CHAIN — YELLOW GOLD». Эта вещица с чистотой золота в 14 карат и весом 83,3 грамма стоит 8 миллионов 258 тысяч рублей. На другом же фото Элджей демонстрирует фанатам новое золотое украшение — цепь MARINER «DIAMOND CHAIN — YELLOW GOLD» с чистотой золота в 10 карат. Обошлась она Элджею в 10 миллионов 693 тысячи рублей.

Поклонники певца разделились на два лагеря, узнав стоимость его украшений. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— А наш Леша любит дорогие украшения, — замечает один.

Понты. Не более, — добавляет второй.

— 10 квартир можно купить! -подсчитывает третий.

— BMW его дешевле! За цепь почти 11 миллионов? — удивляется четвертый.

— Каждый день в такой хожу, даже подороже есть, — шутит пятый.

Напомним, не так давно фанаты певца не оценили модный образ певца, который, как выяснилось, обошелся Элджею в четверть миллионов рублей.

Фанаты посчитали, что вместо цепочки можно было купить 10 квартир. Фото: instagram.com/clothesofsayonaraboy.

Фанаты посчитали, что вместо цепочки можно было купить 10 квартир. Фото: instagram.com/clothesofsayonaraboy.

ИСТОЧНИК KP.RU

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