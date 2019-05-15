2019-05-15T05:03:40+03:00
Происшествия

В Академгородке мужчину сбил поезд

На железнодорожных путях лежит мужчина
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина получил смертельные травмы. Фото: "Инцидент.Новосибирск".Мужчина получил смертельные травмы. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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Смертельное происшествие произошло во вторник, 14 мая в Советском районе Новосибирска.

— В Академгородке мужчина погиб на железной дороге, приезжала реанимация. Сейчас его накрыли пакетами, ждут катафалку, — сообщает подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Со слов очевидцев, мужчину сбил поезд.

Напомним, на прошлой неделе инцидент на железной дороге произошел в райцентре Чаны Новосибирской области. Местная восьмиклассница погибла под колесами поезда: девочка, скорее всего, не слышала, что он едет, так как была в наушниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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