В Академгородке мужчину сбил поезд
На железнодорожных путях лежит мужчина
Мужчина получил смертельные травмы. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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Смертельное происшествие произошло во вторник, 14 мая в Советском районе Новосибирска.
— В Академгородке мужчина погиб на железной дороге, приезжала реанимация. Сейчас его накрыли пакетами, ждут катафалку, — сообщает подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Со слов очевидцев, мужчину сбил поезд.
Напомним, на прошлой неделе инцидент на железной дороге произошел в райцентре Чаны Новосибирской области. Местная восьмиклассница погибла под колесами поезда: девочка, скорее всего, не слышала, что он едет, так как была в наушниках.
ИСТОЧНИК KP.RU